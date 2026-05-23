Stare de urgență în California după scurgerea de substanțe chimice toxice

Un rezervor care conține aproximativ 7.000 de galoane de metacrilat de metil, o substanță extrem de volatilă și inflamabilă utilizată la fabricarea plasticului, era în pericol de a ceda, au avertizat oficialii.

Mii de oameni au primit ordine de evacuare ca măsură de precauție, potrivit BBC.

Sâmbătă, oficialii au declarat că temperatura din rezervor era mai ridicată decât se credea inițial și continua să crească.

Șeful diviziei Autorității de Pompieri din Orange County, Craig Covey, a declarat că se pregătesc pentru două scenarii: „Se va sparge și se va vărsa conținutul, sau va exploda?”

Unitatea aerospațială din orașul Garden Grove se află la aproximativ 8 km de parcul tematic Disneyland, care se află în afara zonei de evacuare și funcționează normal.

Cauza defectării rezervorului este în curs de investigare, iar echipele de urgență au stropit rezervorul cu apă pentru a încerca să stabilizeze temperatura.

Oficialii au declarat că o „supapă defectă” a creat „provocări operaționale suplimentare”.

Sâmbătă, șeful Covey a declarat că temperatura rezervorului avariat a crescut la 32 °C (90 °F) și creștea cu aproximativ un grad (Fahrenheit) pe oră.

Vineri seara, oficialii au folosit drone pentru a măsura nivelurile de căldură exterioare și au crezut că au răcit rezervorul la aproximativ 16 °C (61 °F).

„Planuri foarte agresive” au fost elaborate

Însă, atunci când echipajele au reușit să se apropie și să citească indicatorul rezervorului, au realizat că temperatura internă era mult mai ridicată, a spus Covey.

El și-a exprimat speranța că echipele de urgență vor putea încetini ritmul reacțiilor chimice care provocau încălzirea substanțelor și creșterea presiunii în interiorul rezervorului.

„Să lăsăm acest lucru să se defecteze și să explodeze este inacceptabil pentru noi”, a spus Covey.

Autoritățile elaborau „planuri foarte agresive” pentru un scenariu în care integritatea rezervorului ar fi cedat.

De asemenea, construiau diguri și baraje pentru a reține eventualele substanțe chimice în cazul în care rezervorul s-ar fi spart, ceea ce, potrivit lui Covey, ar fi împiedicat ca substanțele să ajungă în canalele de scurgere sau în ocean.

Inhalarea vaporilor poate provoca probleme respiratorii

Școlile locale s-au închis din precauție, iar ieșirile de pe mai multe drumuri principale au fost închise pentru a limita accesul în zonă.

Dr. Regina Chinsio-Kwong, responsabilă cu sănătatea publică din Orange County, a spus că oricine observă „un miros fructat și puternic” ar trebui să alerteze autoritățile.

Dr. Chinsio-Kwong a spus că inhalarea vaporilor ar putea provoca probleme respiratorii, iritații ale ochilor și amețeli.

Covey a avertizat vineri că „au mai rămas literalmente două opțiuni: rezervorul cedează și se varsă… sau, doi, rezervorul intră într-o reacție termică în lanț și explodează”.