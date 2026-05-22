California: 40.000 de persoane au primit ordin de evacuare în urma unei scurgeri dintr-un rezervor de substanțe chimice

Rezervorul risca să se spargă sau să explodeze, potrivit autorităților.

Un rezervor de stocare care conținea între 22.700 și 26.500 de litri de metacrilat de metil s-a supraîncălzit joi. Apoi rezervorul a început să elibereze vapori în aer.

Incidentul a avut loc la o fabrică de materiale plastice pentru industria aerospațială din Garden Grove, un oraș din comitatul Orange, relatează AP.

Autoritățile au ordonat locuitorilor din Garden Grove să părăsească zona.

Aceștia au extins vineri ordinele de evacuare la unii locuitori din alte cinci orașe.

Ordinul de evacuare a fost emis după ce autoritățile nu au reușit să oprească scurgerea din rezervorul de la GKN Aerospace.

GKN Aerospace produce piese pentru avioane comerciale și militare.

„Nu este vorba de o măsură de precauție. … Rezervorul acesta va ceda, și nu știm când”, a declarat șeful pompierilor, Craig Covey, vineri după-amiază.

„Facem tot posibilul să aflăm când sau cum putem preveni acest lucru”.

Covey a spus că rezervorul ar putea ceda și se putea fisura, eliberând substanța chimică pe sol, sau ar putea exploda.

Covey a spus că echipajele au creat bariere de izolare cu saci de nisip, în cazul în care ar avea loc o scurgere de substanță chimică din rezervor.

Barierele pot împiedica substanța să ajungă în canalele de scurgere a apelor pluviale, în pâraie sau în ocean.

El a spus că substanța chimică este extrem de volatilă, toxică și inflamabilă.

Echipele au avut inițial succes și au reușit să neutralizeze unul dintre cele două rezervoare avariate.

Cu toate acestea, Covey a spus că au stabilit vineri dimineață că rezervorul rămas se afla „în cea mai gravă situație de criză”.

Autoritățile au declarat că nu au fost raportate victime sau decese.