Prima pagină » Life-Entertaiment » Mii de oameni vor să urce scara cu 116 trepte care nu duce absolut nicăieri. VIDEO

Mii de oameni vor să urce scara cu 116 trepte care nu duce absolut nicăieri. VIDEO

O scară cu 116 trepte care nu duce nicăieri urmează să fie inaugurată într-un parc din Santa Clarita, California. Instalația neobișnuită a stârnit deja interesul comunității online și al localnicilor, care o așteaptă ca pe unul dintre cele mai ciudate locuri de antrenament în aer liber.
Mii de oameni vor să urce scara cu 116 trepte care nu duce absolut nicăieri. VIDEO
Raluca Anna Veleanu
23 mai 2026, 15:00, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În parcul David March din Santa Clarita, California, lucrările de extindere se apropie de final. Elementul central al amenajării este o scară în aer liber cu 116 trepte, proiectată nu ca acces spre un punct de destinație, ci exclusiv ca suprafață de antrenament.

 

Orașul a creat structura special pentru a încuraja mișcarea și sportul în comunitate, citează Origo.

Deși la prima vedere pare mai degrabă o instalație artistică, scara este o sală de cardio în aer liber, potrivit New York Post.

Un fenomen care există deja în zonă

Ideea nu este complet nouă pentru localnici.

În apropiere funcționează deja o scară cu 172 de trepte, atât de populară încât mulți o folosesc zilnic.

Noua structură cu 116 trepte consolidează o tendință în creștere și sugerează că urcatul scărilor a devenit o adevărată cultură sportivă în oraș. Entuziasmul este vizibil și online, unde mii de oameni și-au exprimat deja dorința de a o încerca.

Temerile localnicilor și arta din parc

Nu toți privesc inaugurarea cu entuziasm necondiționat. Unii localnici se tem că popularitatea instalației va duce la supraaglomerarea zonei.

Dezvoltarea parcului a început în 2024, iar zona a fost închisă complet pe durata lucrărilor. Pe lângă scară, în parc a fost amplasată și o operă de artă publică din sticlă, care reflectă lumina soarelui din diferite unghiuri pe parcursul zilei.

Recomandarea video

Kovesi declară război total autorităților din Grecia / Parchetul European cere activarea ”armei nucleare” a Bruxelles-ului
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Israel a creat o unitate de elită pentru a-i vâna pe teroriștii implicați în atacurile din 7 octombrie
Gandul
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
Cum a ajuns Max Korzh să adune în București fani din peste 50 de țări prin cultura post-sovietică și muzica în limba rusă
Libertatea
Horoscopul care poate schimba totul înainte de vară. Zodiile care primesc bani, iubire și vești neașteptate
CSID
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia