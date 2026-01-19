Prima pagină » Politic » Premierul Ilie Bolojan refuză excepțiile și se declară «omul rău din sală» în fața cererilor senatorului PNL Nicoleta Pauliuc – surse

Premierul Ilie Bolojan refuză excepțiile și se declară «omul rău din sală» în fața cererilor senatorului PNL Nicoleta Pauliuc – surse

Premierul Ilie Bolojan refuză să facă excepții și spune că preferă să fie „omul rău din sală”, respingând cererile senatorului PNL Nicoleta Pauliuc de a elimina prima zi de concediu medical fără plată pentru pacienții cronici și de a proteja indemnizațiile sociale, au declarat pentru MEDIAFAX surse din conducerea PNL.
Premierul Ilie Bolojan refuză excepțiile și se declară «omul rău din sală» în fața cererilor senatorului PNL Nicoleta Pauliuc - surse
Foto: Alexandru Dobre, MediafaxFoto
Gabriel Pecheanu
19 ian. 2026, 20:35, Politic

Senatorul PNL Nicoleta Pauliuc i-a cerut premierului Ilie Bolojan să modifice două prevederi dintr-un proiect recent.

Ea a solicitat eliminarea „primei zile de concediu medical fără plată” pentru persoanele cu boli cronice, în special pentru pacienții oncologici, subliniind că statul are obligația de a-i sprijini pe cei aflați în această situație și că aplicarea măsurii reprezintă, practic, o „taxă pe boală”.

De asemenea, Pauliuc a cerut scoaterea din proiect a posibilității de a executa indemnizația de handicap și venitul minim de incluziune pentru neplata impozitelor locale, pentru a proteja categoriile vulnerabile.

Premierul Ilie Bolojan a respins însă aceste propuneri, afirmând că nu dorește să facă excepții și că preferă să fie „omul rău din sală”, argumentând că există și alte state în care prima zi de concediu medical nu este plătită. Pauliuc a replicat că legea prevede deja anumite excepții, cum ar fi scutirea de impozite pentru proprietarii de mașini istorice, însă Bolojan nu a comentat această observație.

Dialogul dintre cei doi a avut loc în ședința de luni a Biroului Politic Național al PNL.

Recomandarea video

Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților
G4Media
Primarii liberali care au vorbit despre problemele lor au primit vizite de la corpul de control. Rareș Bogdan: „Sunt foarte speriați”
Gandul
Celebra actriță din serialul La bloc, însărcinată pentru a treia oară! A făcut anunțul, la 4 ani de la moartea fostului soț
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
Libertatea
Singura ciorbă care te face mai inteligent, potrivit renumitului dr. Vlad Ciurea
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor