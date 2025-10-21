Volkswagen ia în calcul oprirea producției la o uzină din Germania. Care este motivul

Criza a fost declanșată de problemele apărute la producătorul de semiconductori Nexperia, prins în mijlocul unui conflict comercial între Olanda, Statele Unite și China. Olanda a preluat controlul asupra companiei pentru a împiedica exportul de tehnologii sensibile către China, iar Beijingul a răspuns prin impunerea unor restricții la export pentru anumite materiale.

„În urma acestor măsuri, producția de cipuri la Nexperia a fost parțial întreruptă”, potrivit Auto Motor und Sport.

Lipsa cipurilor afectează întreaga industrie auto

Cipurile produse de compania olandeză Nexperia sunt folosite în componente electronice esențiale, furnizate de companii precum Bosch și Continental. Această întrerupere afectează întreaga industrie auto europeană, în special în zona sistemelor de siguranță, unde alternativele sunt limitate.

„Stocurile existente de cipuri Nexperia mai sunt suficiente doar pentru câteva săptămâni”, avertizează surse din industrie. În aceste condiții, Volkswagen a format o echipă specială care analizează posibile soluții și scenarii de urgență. Trecerea la alți furnizori este una dintre ele, însă e considerată dificilă și de durată.

Volkswagen ia în calcul oprirea producției

Reprezentanții industriei consideră că soluția reală poate fi obținută doar prin cooperare politică: „O rezolvare poate fi găsită doar pe cale diplomatică”, a declarat marți Wolfgang Weber, care vorbește în numele industriei germane de electronică și tehnologie.

Între timp, Volkswagen analizează posibilitatea introducerii muncii reduse și chiar a unor opriri temporare ale producției, pentru a limita impactul crizei. Producătorul auto nu a anunțat când sau pentru ce modele ar putea fi suspendată activitatea, măsurile fiind deocamdată în faza de evaluare internă.

Producătorii auto cer intervenția UE

Asociația Europeană a Producătorilor Auto (ACEA) cere o soluție politică rapidă din partea Comisiei Europene și a statelor membre pentru a detensiona conflictul comercial și a proteja industria auto europeană: „Fără o soluție politică rapidă, producția unei mari părți a industriei ar putea fi pusă în pericol”.

Pe termen lung, Europa încearcă să reducă dependența de furnizorii asiatici prin construirea de noi fabrici de semiconductori la Magdeburg și Dresda, în Germania, și în Italia – la Catania, însă aceste proiecte vor deveni operaționale abia peste câțiva ani.