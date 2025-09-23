Cel mai mare producător auto din Marea Britanie, blocat cel puţin două luni de un atac cibernetic

Jaguar Land Rover a anunţat marţi că liniile sale de producţie, oprite după atacul cibernetic din august, vor rămâne blocate cel puţin până pe 1 octombrie, potrivit AP. Cel mai mare producător auto din Marea Britanie şi-a trimis acasă lucrătorii din fabricile sale din centrul şi nord-vestul Angliei pe 31 august.

Închiderea producţiei a afectat întreaga industrie auto din Marea Britanie. JLR, deţinută de compania indiană Tata Motors, are peste 30.000 de angajaţi, lanţul său de aprovizionare susţinând zeci de mii de locuri de muncă suplimentare.

Compania a dezvăluit informaţii limitate despre natura atacului şi a spus că investighează. Marţi, JLR a transmis că a prelungit pauza producţiei „pentru a oferi claritate pentru săptămâna următoare, pe măsură ce construim calendarul pentru reluarea etapizată a operaţiunilor noastre şi continuăm investigaţia”.

Compania a mai anunţat că lucrează cu autorităţile şi cu Centrul Naţional de Securitate Cibernetică al guvernului britanic „pentru a ne asigura că producţia se desfăşoară într-un mod sigur şi securizat”.