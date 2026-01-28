Prima pagină » Social » Starea celor trei suporteri greci. Medic: Au supraviețuit aproape miraculos

Managerul Spitalului Județean Timișoara, Dorel Săndesc, spune că cei trei suporteri greci implicați în accidentul din județul Timiș, sunt cooperanți și în stare stabilă, ei putând fi chiar și transferați dacă își doresc acest lucru. Medicul afirmă că ei au supraviețuit „aproape miraculos”.
Sursă foto: DRDP Timiș
Prof. dr. Dorel Săndesc, managerul Spitalului Județean Timișoara, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că cei trei pacienți „într-un mod aproape miraculos, am putea spune, au supraviețuit”.

Este vorba despre trei tineri care au fost internați în Spitalul Județean.

Unul dintre suporteri este internat în secția de Neurochirurgie, „cu leziuni minore la nivel cranian-cerebral, minimă subfuziuni hemoragice, este într-o stare foarte bună, conștient, cooperant, nu pune probleme deosebite”.

Al doilea este internat în secția de Ortopedie, având „o fisură mică la nivelul osului sacrat, care face parte din bazin. Este, de asemenea, într-o stare bună, conștient, echilibrat”.

Al treilea pacient a fost internat în secția ATI a serviciului de traumă din clădirea Casa Austria, având mai multe leziuni: „Are o fractură la nivelul coloanei cervicale, fără să afecteze măduva, fără paralizie, fără afectare neurologică. Are o fractură de humerus la nivelul brațului drept, o fractură de claviculă stângă, are două coaste fisurate și, desigur, contuzie pulmonară. Sunt mai multe leziuni. Pacientul a venit cu o stare ușor alterată, nu a necesitat, însă, intubație, ventilație mecanică. A răspuns la tratament și astăzi este mai bine decât ieri, echilibrat, afirmă prof. dr. Săndesc.

Managerul a avut o întâlnire cu ambasadoarea Greciei în România, cu prefectul și echipele lor, și, de asemenea și cu reprezentanții clubului PAOK, în care s-au analizat aceste cazuri.

„Excelențele lor au vizitat pacienții, au stat de vorbă cu ei, cu toți trei, și am analizat ce e de făcut în continuare. Eu foarte scurt pot să vă spun că ei sunt transferabili toți, dar asta depinde, de sigur, de decizia familiei, în primul rând. Dacă dorește să continue tratamentul aici, noi îl oferim fără nicio problemă. Dacă doresc transferul, se va proceda la formalitățile de transfer”, mai spune medicul.

Marți după-amiază, în urma unui accident produs pe E70. în apropierea localității Lugojel, șapte persoane și-au pierdut viața și alte trei au fost rănite. Victimele erau suporteri ai clubului elen PAOK Salonic și se îndreptau din Grecia, spre Franța.

