Victimele accidentului grav din Timiș, suporteri ai echipei PAOK Salonic

Vehiculul, care transporta 10 pasageri, plecase din Grecia și se îndrepta spre Franța, unde suporterii intenționau să asiste joi la meciul din Europa League dintre PAOK și Lyon, potrivit ekathimerini.com.

Este vorba de microbuzul implicat în accident, care, potrivit surselor MEDIAFAX, avea număr grecesc.

Potrivit IPJ Timiș, accidentul a avut loc pe DN6.

În urma verificărilor făcute, polițiștii au constatat că un bărbat de 29 de ani care a condus un microbuz dinspre municipiul Caransebeș înspre Lugoj, la un moment dat, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu un TIR.

În urma impactului, 7 persoane au decedat (șoferul microbuzului și 6 pasageri ai acestuia), iar 3 persoane au fost rănite, acestea fiind pasagere în microbuz.

Toate persoanele din microbuz sunt bărbați.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, în continuare efectuând cercetări pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii acestui accident.