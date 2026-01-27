Tragedia din Timiș: Bolojan a transmis condoleanțe în numele Guvernului

„În numele Guvernului României, transmit condoleanțe familiilor celor șapte tineri din Grecia care și-au pierdut viața în tragicul accident rutier produs astăzi în județul Timiș. Le doresc însănătoșire grabnică celor răniți”, a transmis Ilie Bolojan.

„Gândurile noastre se îndreaptă către toți cei afectați de această tragedie”, a adăugat șeful Guvernului într-o postare pe rețelele de socializare.

Marți după-amiază, în urma unui accident produs pe E70. în apropierea localității Lugojel, șapte persoane și-au pierdut viața și alte trei au fost rănite. Victimele erau suporteri ai clubului elen PAOK Salonic și se îndreptau din Grecia, spre Franța.