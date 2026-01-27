Prima pagină » Social » Expert în conducerea defensivă despre accidentul de la Timiș: S-a întâmplat ceva în interiorul microbuzului

Un expert în conducerea defensivă a analizat imaginile de la accidentul din județul Timiș. S-a întâmplat ceva în interiorul microbuzului, a fost prima observație a expertului Titi Aur.
sursa foto: DRDP Timișoara
Petru Mazilu
27 ian. 2026, 15:34, Social

Imaginile de pe camera aflată la bordul unui camion arată microbuzul care face o depășire și apoi nu revine pe banda sa intrând violent într-un alt tir.

„Înseamnă că s-a întâmplat ceva în interiorul microbuzului, o variantă ar fi că i s-a făcut rău (…) sau o distragere care apare frecvent la șoferii profesioniști (…) O distragere puternică încât nu a mai ținut cont că mașina a tras spre stânga”, a declarat Titi Aur la Digi 24.

El a mai spus că varianta în care șoferul a adormit la volan este puțin probabilă deoarece microbuzul se afla în depășire.

Titi Aur a analizat și reacția șoferului de la volanul tirului în care a intrat microbuzul.

„Șoferul tirului nu avea timp să facă ceva (…) din punctul meu de vedere nu ar fi putut să evite”, a adăugat Titi Aur.

Expertul i-a avertizat pe șoferi să conducă preventiv pentru a evita astfel de nenorociri.

„Mașina este o armă”, a avertizat Titi Aur.

În accidentul produs marți pe E70, în apropierea localității Lugojel, au fost implicate un TIR, o cisternă și un microbuz de transport persoane. În total sunt șapte persoane decedate și trei victime care au fost transportate la spital, a anunțat IPJ Timiș. Toate victimele sunt din microbuz, au precizat anchetatorii.

