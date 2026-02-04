50.000 de persoane, evacuate din cauza inundațiilor, în nordul Marocului

Peste 50.000 de persoane au fost evacuate din locuințele lor din nordul Marocului din cauza vremii severe și a ploilor abundente care afectează mai multe provincii, a anunțat Ministerul de Interne, potrivit France24.

Armata marocană a fost desfășurată pentru a sprijini eforturile de ajutorare.

Evacuările au început vineri, în mare parte în provincia Larache, unde orașul Ksar El Kebir – situat la aproximativ 100 de kilometri sud de Tanger – s-a confruntat cu inundații semnificative, a anunțat ministerul.

Persoanele evacuate au fost luate parțial de rude din alte părți, în timp ce cele care aveau nevoie de asistență au fost trimise în adăposturi temporare înființate de autorități, a precizat ministerul.

Serviciul național de meteorologie din Maroc a prognozat ploi abundente, vânturi puternice și ninsori la altitudini de peste 1.500 de metri, de luni până miercuri, în mai multe provincii.

Autoritățile au declarat că armata marocană a fost desfășurată pentru a sprijini eforturile de ajutorare la instrucțiunile regelui Mohammed al VI-lea .

În ultimele săptămâni, vremea severă și inundațiile din Algeria vecină au ucis două persoane, inclusiv un copil.

În România, Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Maroc în contextul unui cod roșu de precipitații care generează pericole de inundații în zona de coastă a statului.