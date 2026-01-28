Prima pagină » Social » Risc de inundații pe râuri din Maramureș, Banat și Oltenia

Risc de inundații pe râuri din Maramureș, Banat și Oltenia

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis cod portocaliu pentru județul Dolj și cod galben pentru alte șapte județe. Avertizările hidrologice sunt valabile de miercuri până joi seara, pe fondul creșterilor importante de debite și niveluri pe râuri.
Risc de inundații pe râuri din Maramureș, Banat și Oltenia
Andreea Tobias
28 ian. 2026, 11:28, Social

Conform situaţiei hidrometeorologice actuale şi prognozei meteorologice pentru următoarele 24 de ore, I.N.H.G.A. instituie Codul portocaliu, care va fi în vigoare în intervalul 28 ianuarie, ora 12:00 – 29 ianuarie, ora 09:00 pentru anumite sectoare de râuri din județul Dolj.

De asemenea, în intervalul 28 ianuarie, ora 12:00 – 29 ianuarie, ora 18:00 este valabil Codul galben, care va afecta râuri din județele: Maramureș, Satu Mare, Timiș, Arad, Caraș Severin, Mehedinți, Gorj și Dolj.

Fenomenele vizate constă în creşteri importante de debite şi niveluri, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte sau a influenţei evoluţiei formaţiunilor de gheaţă, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

Populația e sfătuită să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze râurile prin vaduri sau zone inundate și să respecte indicațiile autorităților locale. De asemenea, este important ca bunurile să fie protejate, iar persoanele din zonele cu risc să fie pregătite pentru eventuale măsuri de evacuare temporară, dacă situația o va impune.

Recomandarea video

EXCLUSIV Probă de lăcomie în Justiție: industria diurnelor pentru magistrați. Mii de lei pe lună făcuți din pix
G4Media
Bulgaria ne dă clasă cu cel mai ieftin curent electric din Europa. România a pierdut peste 20% din producția de energie electrică în ultimii 10 ani, caz UNIC în Europa. Românii sunt campioni la cele mai scumpe facturi
Gandul
Cătălin Măruță, la Antena 1? Asta da bombă
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
Femeile ISIS, mai crude decât bărbații: „Ne băteau și ne înfometau pe noi, sclavele sexuale, din gelozie”
Libertatea
Mihai Voropchievici nominalizează zodia care poate pierde toți banii pe final de ianuarie 2026
CSID
Mașina ce primește panouri solare integrate în caroserie. Câtă autonomie poate câștiga zilnic
Promotor