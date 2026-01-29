Prima pagină » Social » Cod galben de inundații pe râuri din opt județe

Cod galben de inundații pe râuri din opt județe

Cod galben de inundații de joi, ora 12.00, până vineri la aceeași oră, pe râuri din opt județe.
Andreea Tobias
29 ian. 2026, 11:48, Social

Hidrologii au instituit Cod galben de viituri, valabil începând de joi, ora 12.00, până la data de 30 ianuarie, la aceeași oră.

Acesta va afecta anumite sectoare de râuri din județele: Maramureș, Satu Mare, Bistrița Năsăud, Timiș, Caraș Severin, Mehedinți, Gorj și Dolj.

De asemenea, sunt posibile creşteri importante de debite şi niveluri ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte sau a influenţei evoluţiei formaţiunilor de gheaţă, cu probabilitatea depăşirii cotelor de atenție.

„Recomandăm populatiei vigilență sporită în cazul desfășurării unor activități expuse la inundații”, transmit specialiștii.

