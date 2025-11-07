Justiția turcă emite mandate de arestare pentru Netanyahu și oficiali israelieni în Gaza. Care sunt motivele invocate

În total, 37 de suspecți sunt vizați de aceste mandate, printre care și șeful Statului Major israelian, Eyal Zamir. Lista completă a persoanelor vizate nu a fost însă dezvăluită.

Parchetul turc susține că statul israelian a comis în mod sistematic genocid și crime împotriva umanității în Fâșia Gaza, invocând inclusiv bombardarea Spitalului prieteniei turco-palestiniene, construit de Turcia. Armata israeliană a afirmat că spitalul servea drept bază pentru luptători ai Hamas, iar atacul a avut loc în luna martie.

Turcia, unul dintre cei mai vocali critici ai operațiunilor militare israeliene din Gaza, s-a implicat anul trecut și în procedura pentru genocid inițiată de Africa de Sud la Curtea Internațională de Justiție (CIJ) împotriva Israelului. Autoritățile turce precizează că demersul are ca scop tragerea la răspundere a oficialilor israelieni pentru acțiunile lor împotriva civililor palestinieni.

Reacții internaționale și context

Decizia Turciei vine pe fondul intensificării conflictului dintre Israel și grupările palestiniene în Fâșia Gaza, care a generat critici internaționale puternice față de intervențiile armate israeliene. Mandatele de arestare reprezintă o etapă rară și semnificativă în contextul juridic internațional, subliniind tensiunile diplomatice dintre Ankara și Tel Aviv.

Experții internaționali atenționează că aplicarea acestor mandate pe teritoriul internațional poate fi dificilă, însă inițiativa Turciei are valoare simbolică și poate influența proceduri viitoare în cadrul tribunalelelor internaționale pentru crime de război.