Premierul anunță când se va reveni la plata obligațiilor proporțional cu numărul de ore lucrate

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri când s-ar putea reveni la plata obligațiilor în funcție de orele efective lucrate, nu pe normă întreagă, așa cum se întâmplă în prezent.
Cosmin Pirv
13 feb. 2026, 14:57, Politic

Șeful Guvernului susține că, principial, în condiții normale, ar trebui ca, dacă lucrezi cu jumătate de normă, să plătești direct proporțional și contribuția.

„Dacă vă aduceți aminte, această măsură a fost luată anii trecuți, pentru că s-a constatat că în foarte multe domenii oamenii își făceau contracte de muncă cu durată parțială, să dau un exemplu, în taximetrie, de câteva ore, dar lucrau practic cu normă întreagă și, din păcate, pe fondul incapacității ANAF și al celorlate instituții, ITM, de exemplu, de a verifica aceste lucruri, au luat, așa cum am luat și noi, niște măsuri generale ca să limităm acest fenomen”, a spus, la Europa FM, Ilie Bolojan.

El susține că i s-ar părea fezabil ca această măsură să fie eliminată chiar din acest an.

„În acești ani, unul din elementele de bază la care am lucrat este digitalizarea ANAF și, pentru prima dată, creșterea de încasări la bugetul de stat s-a făcut și pe baza creșterii capacității ANAF de a încasa aceste resurse. Cred că suntem în situația în care, dacă se finalizează digitalizarea, mi s-ar părea fezabil, de exemplu, ca imediat după ce se finalizează, ar trebui să se finalizeze anul acesta până la final, să reintre în vigoare plata obligațiilor direct proporțional cu numărul de ore”.

El spune că o astfel de decizie ar încuraja munca.

