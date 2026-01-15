Japonia vrea să organizeze Campionatul Mondial de Rugby din 2035

Președintele Federației Japoneze de Rugby, Masato Tsuchida, a anunțat că Japonia a transmis deja o scrisoare de intenție către World Rugby, organizația care conduce acest sport.

„Cupa Mondială devine tot mai mare în fiecare an și va fi nevoie ca întreaga Japonie să se implice. Vreau să organizăm cel mai bun Campionat Mondial din istorie, pentru lumea sportului și pentru Japonia”, a spus el miercuri.

Japonia a mai organizat turneul în 2019, când a ajuns pentru prima dată în sferturile de finală.

Următoarele ediții ale Cupei Mondiale vor avea loc în Australia, în 2027, și în Statele Unite, în 2031.

Pentru ediția din 2035, Japonia va avea concurență din partea Italiei, Spaniei și a unor țări din Orientul Mijlociu.

World Rugby ar urma să facă o primă selecție în mai 2027, iar decizia finală va fi luată în noiembrie 2027.

„În lumea de astăzi, în care diviziunile sunt adesea scoase în evidență, credem că forța și spiritul Japoniei sunt importante”, a declarat Tsuchida.