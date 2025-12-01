De la baschet la tribunal: Michael Jordan, într-un proces care zguduie motorsportul american

Motorsportul american este lovit de un scandal de proporții. Echipa deținută de legenda NBA Michael Jordan și pilotul Denny Hamlin – 23XI Racing – a dat în judecată NASCAR. Jordan și Hamlin acuză organizația de monopol și practici anticoncurențiale.

Procesul, care a început în instanța federală din Carolina de Nord, poate schimba radical structura celei mai populare competiții auto din SUA.

Michael Jordan, în conflict deschis cu liderii NASCAR

Alături de 23XI, și Front Row Motorsports a refuzat să semneze noile acorduri de „charter”. Documentele garantează accesul echipelor la curse și la o parte din veniturile competiției. Cele două echipe susțin că NASCAR controlează excesiv sportul, de la reguli și piste până la modul de împărțire a banilor.

„Este timpul pentru adevăr și pentru schimbare”, a scris Denny Hamlin pe rețelele sociale înaintea procesului. Potrivit Associated Press, el a acuzat că fanii au fost „spălați pe creier cu punctele de discuție ale NASCAR”.

Echipele cer ca licențele de participare să devină permanente, să primească o parte mai mare din venituri și să aibă un cuvânt în luarea deciziilor.

Dezvăluiri incendiare în culise

Pe parcursul procedurilor preliminare, ambele părți au fost puse în situații delicate. Documente interne arată remarci insultătoare ale unor directori NASCAR față de figuri importante din sport.

Richard Childress, proprietar de echipă și membru al Hall of Fame – galeriei celebrităților din motorspor – a fost numit „dinozaur”, „idiot” și „țăran prost”. Într-o altă discuție citată în dosar, un executiv NASCAR a afirmat că „fanii acestui sport nici măcar nu știu să citească”.

Pe de altă parte, președintele 23XI Racing-ului, Steve Lauletta, a fost surprins spunând că șeful NASCAR, Jim France, „trebuie să moară” pentru ca echipa sa să primească un acord avantajos. Un consilier al lui Jordan l-a criticat pe Hamlin ca fiind „un slab om de afaceri”. În același timp, Jordan ar fi glumit că „pierde mai mulți bani la cazino decât plătește unui pilot”.

Ce riscă NASCAR?

Dacă echipele lui Jordan și Jenkins câștigă, consecințele pot fi uriașe. Juriul va decide valoarea despăgubirilor, iar judecătorul poate chiar tripla suma. Într-un scenariu extrem, instanța ar putea obliga familia France – fondatoarea NASCAR – să vândă organizația sau pistele pe care le deține. De asemenea, ar putea chiar desființa sistemul actual de licențe.

În schimb, dacă NASCAR câștigă, 23XI și Front Row ar putea dispărea din competiție după 2026. Licențele nealocate ar putea fi vândute pentru sume ce depășesc 45 de milioane de dolari fiecare.

Jordan, prezent în sala de judecată

Deși este cunoscut în întreaga lume pentru cariera sa în baschet, Michael Jordan este, începând e luni, o figură importantă și în motorsport. El a primit o derogare pentru a fi prezent în sală pe tot parcursul procesului. Potrivit reprezentanților săi, baschetbalistul intenționează să fie „fața” acestei lupte juridice.