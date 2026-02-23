Oana Țoiu, prezentă la Consiliul Afacerilor Externe de la Bruxelles: România susține cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, participă luni la Consiliul European pentru Afaceri Externe, în ciuda divergențelor apărute în țară care o vizează.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de X, Oana Țoiu a declarat că România își asumă angajamentul în susținerea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, ce reprezintă unul dintre punctele principale de dezbatere de pe agenda de astăzi.

Deplasarea ministrei de Externe are loc în contextul în care Senatul României dezbate luni moțiunea simplă împotriva acesteia, inițiată de grupul Pace Întâi România, care au criticat poziția sa față de acordul Mercosur.

„Bună dimineața, ne aflăm astăzi la Consiliul European pentru Afaceri Externe. România susține cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni și continuăm, de asemenea, să ne desfășurăm propria activitate, în special pentru a crește investițiile în conectarea rețelei energetice. Acest lucru este foarte important în momentul actual, în care vedem că Rusia folosește energia ca armă de război, dar și pentru viitorul plan de reconstrucție și prosperitate economică.”, a scris Oana Țoiu.

My doorstep statement ahead of the Foreign Affairs Council on 23 February 2026 in Brussels. #FAC pic.twitter.com/vzWpzDYRtz — Toiu Oana (@oana_toiu) February 23, 2026

Ministra a menționat că unul dintre subiectele principale ale discuțiilor de la Bruxelles va fi combaterea interferențelor maligne și a dezinformării, considerate vitale pentru protejarea democrațiilor europene.

„De aceea, vom discuta astăzi și despre un aspect foarte important pentru întregul continent european, și anume modul în care recunoaștem și prevenim interferențele maligne, campaniile de dezinformare și atacurile hibride care vizează democrațiile noastre. Trebuie să intensificăm presiunea asupra agresorului. Este timpul ca Rusia să plătească pentru ceea ce a făcut și este timpul să ne asigurăm împreună că Rusia nu va relua activitatea rețelelor sale care generează profit pentru mașina sa de război.”, a mai punctat Țoiu.

Ea a mai declarat că România nu se limitează doar la susținerea sancțiunilor împotriva Federației Ruse, dar oferă și experiența sa în prevenirea și contracararea campaniilor de dezinformare.

„România susține cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni. În ceea ce privește dezinformarea și interferența străină, vom contribui și cu propria noastră expertiză. Avem propria noastră experiență cu aceste campanii și suntem gata să împărtășim lecțiile pe care le-am învățat, dar și să colaborăm cu alte țări pentru a crea instrumente mai bune în ceea ce privește prevenirea și combaterea acestui tip de interferență în democrațiile noastre.”, a mai scris ministra.

„Nu avem nevoie doar de un scut democratic. Avem nevoie de imunitate europeană față de aceste interferențe. Și asta înseamnă mass-media liberă, înseamnă resurse pentru jurnaliștii independenți și înseamnă investiții în reziliența noastră, în educația noastră și în reziliența societății noastre.”, a scris Țoiu despe nevoia protejării democrației.