Constantin Toma îl contrazice pe Marcel Ciolacu: „Ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit? S-au aruncat 30 de miliarde de euro”

Constantin Toma spune că reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrația publică este insuficientă: „Mi se pare puțin. 10% din tăierile care se fac la nivelul bugetar, la nivel central și local, este puțin, față de cât are nevoie România acum. Ați văzut că doar s-a dat un prim semnal, s-a redus povestea aia cu magistrații, cu justiția, cu creșterea vârstei de pensionare și reducerea pensiei și deja am scăzut cu șase puncte procentuale dobânda la care ne împrumutăm. Deci trebuie să arătăm din ce în ce mai bine în fața Comisiei Europene, în fața băncilor care ne împrumută”.

Primarul Buzăului comentează opoziția PSD față de reformele propuse de premierul Ilie Bolojan.

„Din păcate, de vreo șase luni de zile, jucăm alba-neagra cu reducerile astea din zona bugetară. Trebuiau făcute de la început, de pe vară și am fi avut un deficit deja mai mic în momentul ăsta. A început pe zona bugetului local cu reduceri, PSD a pus condiția: domnule, să se facă și în zona centrală simultan. Acum, dacă s-a rezolvat și în zona centrală, domnule, veniți și cu pachetul social, 1.000 de lei pentru fiecare pensionar. De acord, este extraordinar, oamenii ăștia au nevoie, dar eu dacă aș fi în locul domnului Ilie Bolojan, aș pune următoarea condiție: da, fraților, de acord cu tot ce vreți voi, spuneți cât mai creștem această reducere de 10%. 11%? 12%? 15%? Și băgăm acolo tot ce vreți voi, pentru că nu mai ai de unde lua bani”, adaugă el.

Critici pentru Marcel Ciolacu

Fostul premier Marcel Ciolacu a avut o serie de răbufniri publice la adresa premierului, pe care-l acuză de „tupeu maxim” și de cosmetizarea „fără jenă” a datelor bugetare. Ciolacu îl numește ironic pe Bolojan „eroul salvator”.

Constantin Toma îi atrage atenția colegului său de partid: „Părerea mea e că greșește. Eu l-aș întreba pe Marcel Ciolacu atât: ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit? Asta este realitatea, 30 de miliarde de euro, s-a aruncat cu banii și la câini. Atunci haideți să stăm liniștiți, haideți să nu mai creem această tensiune, pentru că pericolul cel mai mare pentru această țară în acest moment este instabilitatea politică. Deci dacă nu ne liniștim și domnul Grindeanu și domnul Ciolacu și cei care mai bagă bățul prin gard așa, o să avem probleme. Haideți să stăm liniștiți, să nu-l mai atacăm atât pe Ilie Bolojan, deocamdată își face treaba și are deja primele rezultate bune și e bine pentru toată lumea, pentru această țară”.

„PSD prin această atitudine, pierde în continuare mulți aderenți, care probabil se duc la AUR, oamenii nu sunt proști. Faptul că joci așa și, cum zic eu, cum se zice pe la noi pe la țară pe aici, cu fundul în două luntri, oamenii observă treaba asta și nu cred că ne ajută această atitudine de a fi peste tot și nicăieri și de fapt țara nu progresează, țara merge mai jos, cu tot cu PSD”, conchide Constantin Toma.