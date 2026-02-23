Patru ani de război în Ucraina. Parlamentul României va fi iluminat, marți, în culorile drapelului Ucrainei

Fațada principală a Palatului Parlamentului va fi iluminată marți, 24 februarie, în culorile drapelului ucrainean. Gestul marchează patru ani de la declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Faţada principală a Palatului Parlamentului, dinspre Piaţa Constituţiei, va fi iluminată marţi, 24 februarie, în culorile drapelului ucrainean, începând cu ora 18.00, iar drapelul ucrainean va fi arborat, în aceeaşi zi, în faţa Parlamentului României. Instituţia se alătură, astfel, altor state din lume care vor comemora, la această dată, printr-un gest de solidaritate comun, victimele războiului”, se arată într-un anunț emis de Camera Deputaților.

Totodată, luni, la începutul şedinţei în plen de la ora 16.00, Camera Deputaților va păstra și un moment de reculegere „dedicat comemorării cetăţenilor Ucrainei omorâţi în război”.

Pe 24 februarie 2026 se împlinesc patru ani de la declanșarea războiului de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei.