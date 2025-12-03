Prima pagină » Comunicate » Sezamo lansează sortimentul special de Moș Nicolae: de la „Nuielușa Veselă” la jucării, dulciuri, fructe exotice și decorațiuni festive

Supermarketul online Sezamo deschide oficial sezonul surprizelor pentru ghetuțe și lansează sortimentul complet dedicat sărbătorii de Moș Nicolae. De la dulciuri și figurine din ciocolată, la jucării pentru toate vârstele, fructe exotice și locale, precum și decorațiuni care transformă orice casă într-un spațiu luminos și festiv, clienții pot comanda tot ce au nevoie direct la ușă.
03 dec. 2025

Moș Nicolae e pe drum, iar Sezamo pregătește magia

Colecția include atât simbolica „Nuielușă Veselă”, reinterpretată într-o variantă jucăușă și colorată, cât și cele mai îndrăgite dulciuri ale sezonului: ciocolată, figurine tematice, biscuiți aromați și cutii-cadou pline de savoare. Pentru cei care vor să prelungească bucuria întregii luni decembrie, selecția de calendare Advent completează perfect atmosfera de sărbătoare.

Pentru copii, oferta cuprinde jucării pentru toate vârstele – păpuși, camioane, puzzle-uri și jocuri interactive – alese special pentru a transforma dimineața de 6 decembrie într-un moment memorabil.

