După investiții de 200.000 de euro în 2025, în 2026 se lansează divizia de evenimente corporate și private la Velonova Mirage – primul muzeu al iluziilor 3D din România

După ce au derulat investiții de circa 200.000 de euro pe parcursul lui 2025, proprietarii Velonova Mirage încep noul an în forță, prin lansarea unei divizii responsabile de organizarea de evenimente, atât corporate, cât și private. Amplasat în zona centrală a Capitalei, respectiv pe Strada Constantin Mille, nr. 18, primul muzeu din România special dedicat iluziilor 3D își va consolida astfel poziția de hub de edutainment pe care și-a câștigat-o cu pași siguri de la lansare, în primăvara anului 2024.