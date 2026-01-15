După investiții de 200.000 de euro în 2025, în 2026 se lansează divizia de evenimente corporate și private la Velonova Mirage – primul muzeu al iluziilor 3D din România

„Anul trecut ne-am extins mult, practic ne-am triplat investiția inițială, iar volumul nostru de activitate a crescut exponențial. Pe măsură ce conceptul de muzeu dedicat iluziilor optice a devenit o opțiune tot mai populară de petrecere a timpului liber, am observat un interes crescând din partea vizitatorilor noștri și pentru organizarea de evenimente. Pentru că ni se pare o direcție de dezvoltare foarte bună, am decis să o urmăm: suntem pregătiți să găzduim o gamă variată de evenimente la cerere, de la petreceri (pentru copii și nu numai) la workshopuri recurente și alte activități. Vom lansa opțiunea de a achiziționa abonamente anuale (Infinity Pass) pentru comunitate, precum și pachete corporate, pentru că vrem să devenim parteneri de încredere pentru companiile dornice să investească în dezvoltarea personală a angajaților lor.”
Cătălin Neacșu, Fondator & Director General Velonova Mirage
