Prima pagină » Comunicate » După investiții de 200.000 de euro în 2025, în 2026 se lansează divizia de evenimente corporate și private la Velonova Mirage – primul muzeu al iluziilor 3D din România

După investiții de 200.000 de euro în 2025, în 2026 se lansează divizia de evenimente corporate și private la Velonova Mirage – primul muzeu al iluziilor 3D din România

După ce au derulat investiții de circa 200.000 de euro pe parcursul lui 2025, proprietarii Velonova Mirage încep noul an în forță, prin lansarea unei divizii responsabile de organizarea de evenimente, atât corporate, cât și private. Amplasat în zona centrală a Capitalei, respectiv pe Strada Constantin Mille, nr. 18, primul muzeu din România special dedicat iluziilor 3D își va consolida astfel poziția de hub de edutainment pe care și-a câștigat-o cu pași siguri de la lansare, în primăvara anului 2024.
După investiții de 200.000 de euro în 2025, în 2026 se lansează divizia de evenimente corporate și private la Velonova Mirage – primul muzeu al iluziilor 3D din România
Mediafax
15 ian. 2026, 18:56, Comunicate

Anul trecut ne-am extins mult, practic ne-am triplat investiția inițială, iar volumul nostru de activitate a crescut exponențial. Pe măsură ce conceptul de muzeu dedicat iluziilor optice a devenit o opțiune tot mai populară de petrecere a timpului liber, am observat un interes crescând din partea vizitatorilor noștri și pentru organizarea de evenimente. Pentru că ni se pare o direcție de dezvoltare foarte bună, am decis să o urmăm: suntem pregătiți să găzduim o gamă variată de evenimente la cerere, de la petreceri (pentru copii și nu numai) la workshopuri recurente și alte activități. Vom lansa opțiunea de a achiziționa abonamente anuale (Infinity Pass) pentru comunitate, precum și pachete corporate, pentru că vrem să devenim parteneri de încredere pentru companiile dornice să investească în dezvoltarea personală a angajaților lor.”

Cătălin Neacșu, Fondator & Director General Velonova Mirage

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

EXCLUSIV Înalta Curte condusă de Lia Savonea trimite la CCR o expertiză pentru a împiedica reforma pensiilor speciale ale magistraților
G4Media
Fug banii din România! Un economist celebru a făcut calculele. Câte miliarde de euro pierde țara
Gandul
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Cancan
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport
Statele Unite au stabilit prețul pentru care vor să cumpere Groenlanda
Libertatea
Dieta pentru cardiaci: alimente recomandate, dar și alimente de evitat pentru o inimă sănătoasă
CSID
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Promotor