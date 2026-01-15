Prima pagină » Comunicate » România de azi, citită printre rânduri: ce arată cărțile anului 2025 despre noile priorități ale românilor. 5 din 10 titluri din topul general sunt dedicate sănătății, echilibrului emoțional și wellbeing-ului

România de azi, citită printre rânduri: ce arată cărțile anului 2025 despre noile priorități ale românilor. 5 din 10 titluri din topul general sunt dedicate sănătății, echilibrului emoțional și wellbeing-ului

BookTok-urile stabilesc din nou bestsellerele: Ferma Animalelor și 1984 intră sus în top Beletristică, alături de alte 2 “clasice” propulsate de TikTok Feodor M. Dostoievski, lider în topul autorilor în 2025. Ioana Pârvulescu, cel mai bine vândut autor român. Micul Prinț, câștigătorul de neclintit al Cărților pentru Copii: nr. 1 în ultimii 3 ani în categorie și cea mai vândută carte pe Libris în 2025. Thriller și romantasy, subgenurile care domină segmentul Young Adult și Cărți în Engleză Marele dicționar al bolilor și afecțiunilor, în top 3 în 27 de județe.
Mediafax
15 ian. 2026, 18:18, Comunicate

Datele Libris din 2025 conturează o imagine clară asupra modului în care românii își calibrează alegerile culturale într-un context marcat de presiune constantă, incertitudine și o nevoie tot mai mare de stabilitate personală. Analiza comportamentului de lectură la nivelul anului trecut arată că volumele dedicate sănătății, relației dintre corp și emoții și gestionării stresului ajung, pentru prima dată, în zona de consum mainstream, reflectată direct în topul general al celor mai vândute cărți.

Faptul că mai multe titluri din sfera echilibrului corp-minte se regăsesc în primele poziții ale topului general, alături de literatură clasică și ficțiune consacrată, indică o schimbare de prioritate: lectura este folosită ca instrument de clarificare, reglare și decizie personală.

Citeşte comunicatul integral AICI

 

