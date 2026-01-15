România de azi, citită printre rânduri: ce arată cărțile anului 2025 despre noile priorități ale românilor. 5 din 10 titluri din topul general sunt dedicate sănătății, echilibrului emoțional și wellbeing-ului

BookTok-urile stabilesc din nou bestsellerele: Ferma Animalelor și 1984 intră sus în top Beletristică, alături de alte 2 “clasice” propulsate de TikTok Feodor M. Dostoievski, lider în topul autorilor în 2025. Ioana Pârvulescu, cel mai bine vândut autor român. Micul Prinț, câștigătorul de neclintit al Cărților pentru Copii: nr. 1 în ultimii 3 ani în categorie și cea mai vândută carte pe Libris în 2025. Thriller și romantasy, subgenurile care domină segmentul Young Adult și Cărți în Engleză Marele dicționar al bolilor și afecțiunilor, în top 3 în 27 de județe.