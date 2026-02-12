ReSource by OLX: Cum arată viitorul pieței muncii din România

OLX, lider pe piața platformelor de recrutare din România, a organizat o nouă ediție a evenimentului ReSource by OLX locuri de muncă, dedicată angajatorilor, specialiștilor în resurse umane și liderilor de business. În cadrul evenimentului OLX a lansat cea de-a X-a ediție a raportului OLX Job Index, un studiu care oferă o imagine amplă asupra pieței muncii din România.

Tendințe generale pe piața muncii

Datele centralizate de OLX arată că în 2025 au fost publicate aproximativ 484.000 de anunțuri de angajare pe platformă, cu 14% mai puține decât în 2024. Paradoxal, numărul de aplicări a crescut cu 19%, ajungând la peste 8 milioane, ceea ce înseamnă că fiecare job atrage acum, în medie, 17 candidați – cu 42% mai mult decât anul trecut, când media era de 12 aplicări per anunț.

Procesele de selecție devin mai structurate și focusate pe competențe esențiale, eficiență și adaptabilitate, pe fondul digitalizării și al adoptării tehnologiilor AI. Toate acestea desenează o piață a muncii mai matură, pregătită să răspundă exigențelor atât ale angajatorilor, cât și ale candidaților.

