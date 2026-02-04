Spania atinge un record istoric în turism și își regândește strategia

Cifre record și impact economic Conform datelor publicate pe 3 februarie de Institutul Național de Statistică, țara a găzduit 96,8 milioane de vizitatori internaționali anul trecut, în creștere cu 3,2% față de anul precedent. Acesta este al treilea an consecutiv de recorduri istorice de la începerea pandemiei de COVID-19, mai scrie Euronews.

Turismul rămâne un motor vital al economiei, contribuind cu 12,6% la PIB. La nivel global, Spania ocupă locul al treilea în clasamentul veniturilor din turism, după Marea Britanie și Franța.

Interesant este că încasările au crescut mai rapid decât numărul de vizitatori. Veniturile generate de turiștii străini au ajuns la 134,7 miliarde de euro, cu aproape 7% mai mult decât în 2024. Potrivit Consiliului Mondial al Turismului și Călătoriilor (WTTC), impactul total al acestui sector asupra economiei spaniole, inclusiv efectele indirecte, se ridică la aproximativ 260 de miliarde de euro.

Destinații și originea turiștilor

Regiunea Catalonia, în frunte cu Barcelona, a rămas cea mai populară destinație. Aceasta a atras peste 20 de milioane de turiști, urmată de Insulele Baleare și Canare. Principalele piețe sursă au fost Regatul Unit (aproximativ 19 milioane), Franța (12,7 milioane) și Germania (12 milioane).

Deși modelul clasic „soare și plajă” domină încă piața, autoritățile doresc să promoveze turismul cultural, rural și gastronomic.

Această revenire masivă a turismului a adus însă și tensiuni sociale. Locuitorii marilor orașe se plâng de creșterea chiriilor, deficitul de locuințe și expansiunea închirierilor pe termen scurt. Toate acestea au transformat centrele istorice în zone aproape exclusiv turistice.

Ca răspuns, în orașe precum Barcelona și Madrid au avut loc proteste împotriva turismului de masă, iar administrațiile locale încep să impună restricții platformelor de închirieri.

Impactul în viitor asupra unui model mai selectiv

La nivel mondial, 2025 a fost, de asemenea, un an record: aproximativ 1,5 miliarde de persoane au călătorit internațional, generând circa 10 trilioane de euro (peste 10% din economia globală). În Europa, contribuția turismului la PIB a depășit nivelurile de dinaintea pandemiei, atingând 2,5 trilioane de euro.

Pentru Spania, prioritatea nu mai este doar atragerea de turiști, ci gestionarea impactului acestora asupra calității vieții. Trecerea la un model mai selectiv promite beneficii economice mai mari, dar cere și decizii politice dificile pentru a menține echilibrul între prosperitate și bunăstarea localnicilor.