Economiile iberice surprind Europa. Spania și Portugalia cresc de peste două ori mai rapid decât zona euro

Potrivit estimărilor preliminare publicate de Eurostat, creșterea economică din Spania și Portugalia a ajuns la 0,8% în trimestrul al patrulea, în timp ce economia zonei euro a avansat cu doar 0,3%, scrie Euronews.

În Spania, produsul intern brut a crescut cu 0,8% față de trimestrul anterior, marcând cea mai bună performanță din ultimul an și depășind așteptările pieței. Evoluția pozitivă a venit după un avans de 0,6% în trimestrul al treilea.

La nivelul întregului an 2025, economia Spaniei a crescut cu 2,8%, mult peste media zonei euro de 1,5% și înaintea unor economii majore precum Germania, care a avansat cu doar 0,4%, sau Franța, cu 1,1%.

Motorul principal al creșterii economice din Spania și Portugalia a fost cererea internă, în special în cazul Spaniei.

Consumul gospodăriilor a crescut cu 1% în ultimul trimestru al anului, în timp ce investițiile au avansat cu 1,7%. Cheltuielile publice au rămas relativ stabile. Sectorul serviciilor a beneficiat în continuare de un sezon turistic solid, iar construcțiile au avut o contribuție importantă, cu o creștere de peste 2%. Scăderea prețurilor la energie și temperarea inflației au susținut încrederea consumatorilor și au stimulat cheltuielile.

Portugalia a înregistrat, la rândul său, o creștere trimestrială de 0,8%, egalând performanța din trimestrul precedent și depășind estimările analiștilor.

Pe ansamblul anului 2025, economia Portugaliei a crescut cu 1,9%, un ritm ușor mai lent decât în 2024, dar în continuare peste media zonei euro. Spre deosebire de Spania, creșterea economică din Spania și Portugalia a fost susținută în cazul Portugaliei în principal de evoluția favorabilă a comerțului extern, în contextul unei reduceri semnificative a importurilor, mai ales de produse petroliere.

La nivelul zonei euro, tabloul rămâne mixt. Germania și Italia au raportat creșteri trimestriale de 0,3%, în timp ce Franța a avansat cu doar 0,2%, afectată de investiții mai slabe.

Irlanda a fost singura economie care a intrat în contracție. În ciuda acestor diferențe, piața muncii rămâne un punct forte al regiunii, rata șomajului coborând la 6,2% în decembrie, cel mai redus nivel din 2008.