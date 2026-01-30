Prima pagină » Știri externe » Economiile iberice surprind Europa. Spania și Portugalia cresc de peste două ori mai rapid decât zona euro

Economiile iberice au fost printre cele mai dinamice din zona euro la finalul anului 2025, Spania și Portugalia raportând ritmuri de creștere semnificativ peste media blocului comunitar.
Economiile iberice surprind Europa. Spania și Portugalia cresc de peste două ori mai rapid decât zona euro
Potrivit estimărilor preliminare publicate de Eurostat, creșterea economică din Spania și Portugalia a ajuns la 0,8% în trimestrul al patrulea, în timp ce economia zonei euro a avansat cu doar 0,3%, scrie Euronews.

În Spania, produsul intern brut a crescut cu 0,8% față de trimestrul anterior, marcând cea mai bună performanță din ultimul an și depășind așteptările pieței. Evoluția pozitivă a venit după un avans de 0,6% în trimestrul al treilea.

La nivelul întregului an 2025, economia Spaniei a crescut cu 2,8%, mult peste media zonei euro de 1,5% și înaintea unor economii majore precum Germania, care a avansat cu doar 0,4%, sau Franța, cu 1,1%.

Motorul principal al creșterii economice din Spania și Portugalia a fost cererea internă, în special în cazul Spaniei.

Consumul gospodăriilor a crescut cu 1% în ultimul trimestru al anului, în timp ce investițiile au avansat cu 1,7%. Cheltuielile publice au rămas relativ stabile. Sectorul serviciilor a beneficiat în continuare de un sezon turistic solid, iar construcțiile au avut o contribuție importantă, cu o creștere de peste 2%. Scăderea prețurilor la energie și temperarea inflației au susținut încrederea consumatorilor și au stimulat cheltuielile.

Portugalia a înregistrat, la rândul său, o creștere trimestrială de 0,8%, egalând performanța din trimestrul precedent și depășind estimările analiștilor.

Pe ansamblul anului 2025, economia Portugaliei a crescut cu 1,9%, un ritm ușor mai lent decât în 2024, dar în continuare peste media zonei euro. Spre deosebire de Spania, creșterea economică din Spania și Portugalia a fost susținută în cazul Portugaliei în principal de evoluția favorabilă a comerțului extern, în contextul unei reduceri semnificative a importurilor, mai ales de produse petroliere.

La nivelul zonei euro, tabloul rămâne mixt. Germania și Italia au raportat creșteri trimestriale de 0,3%, în timp ce Franța a avansat cu doar 0,2%, afectată de investiții mai slabe.

Irlanda a fost singura economie care a intrat în contracție. În ciuda acestor diferențe, piața muncii rămâne un punct forte al regiunii, rata șomajului coborând la 6,2% în decembrie, cel mai redus nivel din 2008.

