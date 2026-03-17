Grecii trec granița la bulgari după combustibil ieftin

Creșterea prețurilor la combustibili îi face pe greci să treacă granița la bulgari pentru că aici prețurile sunt mai mici. Grecii vin la bulgari nu doar pentru combustibil mai ieftin, ci și pentru alte produse care, spun ei, aici sunt mult mai ieftine și mai de bună calitate: carnea pentru sărbătorile de Paști tot de aici și-o iau.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto. Fotografie cu caracter ilustrativ
Luiza Moldovan
17 mart. 2026, 15:22, Știri externe

Tot mai mulți cetățeni greci traversează granița în Bulgaria pentru a profita de prețurile mai mici la carburanți, într-un fenomen care capătă amploare și atrage atenția autorităților, potrivit novinite.com.

Diferențele de preț pot ajunge până la 50 de cenți pe litru, ceea ce face ca deplasarea peste graniță să fie rentabilă chiar și pe distanțe mai lungi.

Potrivit relatărilor din teren, unii șoferi încearcă să transporte cantități suplimentare de combustibil în recipiente, practică interzisă de legislația greacă.

Autoritățile efectuează controale la revenirea în țară pentru a preveni astfel de abuzuri.

Nu doar benzină

Fenomenul nu se limitează la benzină.

Mulți greci merg în Bulgaria pentru a cumpăra carne, mai ales în perioadele aglomerate precum sărbătorile de Paște, invocând atât prețurile mai mici, cât și calitatea produselor.

De asemenea, magazinele bulgare atrag clienți interesați de îmbrăcăminte, încălțăminte și electrocasnice, deși avantajul prețurilor la alimente s-a diminuat în ultima perioadă, pe măsură ce costurile din Bulgaria s-au apropiat de cele din Grecia.

Și bulgarii fug în Grecia pentru cumpărături

Interesant este că tendința cumpărăturilor transfrontaliere nu mai este unidirecțională.

După ce guvernul grec a impus un plafon de profit pentru comercianții de produse alimentare, tot mai mulți bulgari aleg să facă cumpărături în Grecia, unde unele alimente au devenit mai accesibile.

Această dinamică reflectă o schimbare a comportamentului de consum în regiune și evidențiază impactul politicilor economice asupra fluxurilor transfrontaliere.

„Turismul de combustibil” devine un trend

„Turismul de combustibil” și cumpărăturile peste graniță devin astfel o realitate tot mai prezentă în sud-estul Europei, alimentată de diferențele de preț și de adaptarea rapidă a consumatorilor la oportunitățile economice din țările vecine.

SONDAJ: Îți place să alergi? Cât de des participi la maratoane? Pot deveni evenimentele sportive de masă motoare de regenerare urbană?
G4Media
Primul telefon care se pliază, iar zona unde ecranul se îndoaie este invizibilă
Gandul
Prima reacție a bărbatului care a făcut gender reveal cu două femei. Cum explică situația
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Ambasadorul rus la București îi sperie pe români cu războiul: „România poate fi folosită ca rampă de lansare pentru un conflict cu Rusia”
Libertatea
Trei zodii intră într-o perioadă de prosperitate financiară, începând cu 17 martie! Schimbarea care le aduce banii mai rapid
CSID
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
Promotor