Turcia: Primul magazin bazat pe boicotul brandurilor pro-Israel s-a deschis la Istanbul

Primul magazin din Istanbul bazat pe boicotul brandurilor identificate ca susținând Israelul, „Free Gazza”, și-a început oficial activitatea, relatează publicația dailysabah.com.

Magazinul, aflat în partea de vest a Istanbulului, a atras atenția publică prin poziționarea sa etică, structura de proprietate și angajamentul față de producția internă.

Prioritizarea produselor autohtone

Managerul magazinului spune că „Free Gazza” se axează pe prioritizarea produselor turcești, într-o perioadă în care sensibilitatea socială față de producția internă se intensificase, în special în urma războiului din Gaza.

„Magazinul „Free din Gaza a fost înființat într-un moment în care oamenii au început să se întrebe ce pot face în fața opresiunii”, a spus ea.

„Cel puțin, am simțit că putem înceta să le cumpărăm produsele, să le reducem fluxul financiar și să le limităm acoperirea economică. Această idee ne-a amintit încă o dată de importanța sprijinirii producției interne și naționale”.

Un concept de proprietate mai puțin obișnuit

Ea a subliniat că „Free Gazza” nu este deținut de o singură persoană, ci reflectă mai degrabă un efort public colectiv, susținut de o bază largă de acționari.

„Unii sunt cetățeni obișnuiți, care au contribuit cu sume mici, unii au contribuit cu sume mari, alții foarte puțin, dar fiecare a dat mai întâi din inimă. În acest sens, acest magazin nu aparține unei singure persoane. Aparține tuturor. „Gazza Liberă” este piața tuturor celor care practică boicotul”.

„Produsele autohtone sunt capitalul oamenilor”

Managerul magazinului a subliniat că pe rafturi sunt în principal produse autohtone, descriind acest lucru ca fiind o strategie deliberată și bazată pe valoare, mai degrabă decât o preferință comercială, relatează publicația citată.

„Produsele autohtone reprezintă capitalul propriu al oamenilor”, a spus ea.

„Acestea circulă înapoi în societate și consolidează publicul din punct de vedere economic. Pentru noi, asigurarea faptului că bunurile autohtone domină spațiul de stocare este printre prioritățile noastre fundamentale, deoarece recunoaștem acest lucru ca o formă de putere colectivă”.