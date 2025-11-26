Sosit la Dinamo în vara lui 2024, Maxime Sivis, în vârstă de 27 de ani, a devenit rapid un pilon important al defensivei, evoluând în 47 de meciuri pentru gruparea bucureșteană, marcând 2 goluri și oferind 4 pase de gol.

„Suntem bucuroși să anunțăm prelungirea contractului lui Maxime Sivis (…) Sosit în vara lui 2024, Maxime a devenit rapid o piesă importantă în defensiva noastră. (…) Prin constanță, profesionalism și atitudine, Maxime a arătat că este un jucător pe care te poți baza în orice moment. De aceea, suntem încântați că va continua alături de noi și în următorii ani. Maxime, îți dorim cât mai multe meciuri reușite și cât mai multe momente frumoase alături de Dinamo!”, a transmis clubul într-un comunicat.

Sivis a lipsit la ultimele trei meciuri ale lui Dinamo din cauza unei accidentări suferite în partida din Cupa României cu CS Dinamo, însă este de așteptat să revină pe final de an.

Maxime Sivis a evoluat, ca junior, pentru selecționata din Congo, iar în prezent are o cotă de piață de 650.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.