Lionel Messi își prelungește contractul cu Inter Miami până în 2028

Anunțul a fost făcut printr-un videoclip postat pe rețelele de socializae ale clubului, filmat la Miami Freedom Park Stadium, aflat în construcție și programat să fie inaugurat în 2026. Messi apare în clip purtând un costum maro, semnând contractul, în timp ce în jurul său continuă lucrările la stadion. În finalul postării apare mesajul „Freedom 10 dream”, simbol al proiectului care marchează prezentul și viitorul clubului.

Prelungirea contractului consolidează impactul lui Messi asupra Major League Soccer (MLS), unde a evoluat din iulie 2023 în 82 de meciuri oficiale, marcând 71 de goluri și oferind 36 de pase decisive. Sub conducerea sa, Inter Miami a câștigat Leagues Cup și MLS Supporters’ Shield, devenind unul dintre cele mai mediatizate cluburi din fotbalul mondial.

Această prelungire îi permite lui Messi să participe la Cupa Mondială din 2026 și la Copa America 2028, însă contractul include clauze care permit întreruperea colaborării. Messi poate rezilia în decembrie 2026, iar clubul are opțiunea de a încheia contractul un an mai târziu.