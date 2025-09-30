Cel mai bine plătit jucător din NHL este rus: 136 de milioane de dolari pentru 8 ani

Formația americană din Saint Paul l-a răsplătit marți pe rusul Kirill Kaprizov cu cel mai mare contract din istoria ligii nord-americane de hochei pe gheață, considerată cea mai puternică ligă din lume. În vârstă de 28 de ani, hocheistul rus, care joacă extremă stângă, a parafat un acord în valoare de 136 de milioane de dolari pe opt ani și va câștiga în medie 17 milioane de dolari pe sezon, potrivit Associated Press.

Întrebat despre viitorul său, înainte de semnarea prelungirii și imediat după eliminarea echipei sale din prima rundă a playoff-ului, Kaprizov nu s-a arătat deloc îngrijorat de contractul care urma să-i expire: „Iubesc totul aici. Deci, totul va fi în regulă”.

Contract-record într-o ligă cu limite stricte

Jucătorul rus l-a depășit astfel pe Leon Draisaitl, hocheistul german de la Edmonton Oilers, care semnase un contract de 112 milioane de dolari pe opt ani.

Liga profesionistă de hochei din Statele Unite și Canada – NHL – funcționează cu un plafon salarial, adică o limită strictă a banilor pe care fiecare echipă îi poate cheltui pe salariile jucătorilor.

Din acest motiv, acordul semnat de Kaprizov este cu atât mai spectaculos, stabilind un nou reper financiar într-o perioadă în care mai multe vedete ale ligii se apropie de finalul contractelor. Printre acestea se numără Connor McDavid – considerat cel mai bun jucător din lume, căpitanul echipei canadiene Edmonton Oilers, Jack Eichel – atacantul formației Vegas Golden Knights din Las Vegas – și Artemi Panarin, starul rus al echipei New York Rangers.

De la debut la statutul de star

De la debutul său în NHL, în 2020, Kaprizov a devenit rapid cel mai productiv jucător din istoria Wild. În primul său sezon, jucătorul rus a fost desemnat cel mai bun debutant din ligă și a primit Trofeul Calder – distincția acordată anual celui mai valoros jucător aflat la început de carieră în hocheiul nord-american. Premiul este echivalent titlului de „Rookie of the Year” din marile sporturi profesionale americane, precum baschetul sau fotbalul american.

Un an mai târziu, a avut cel mai bun sezon din cariera sa de până acum, marcând 47 de goluri și oferind 61 de pase decisive, performanțe-record personale. În total, rusul are 386 de puncte în 319 meciuri de sezon regulat și 21 de puncte în playoff.

Contractul care poate rescrie istoria clubului

În vestiar, Kaprizov este descris ca un jucător „mereu zâmbitor, modest și respectuos”, care și-a perfecționat limba engleză suficient încât să nu mai aibă nevoie de interpret, spre deosebire de începuturile carierei sale în Statele Unite.

Pentru echipa Minnesota Wild, acest contract marchează un moment important, după mai bine de un deceniu în care clubul nu a reușit să treacă de prima etapă eliminatorie a competiției și nu a ajuns niciodată în finala Cupei Stanley, cel mai important trofeu din hocheiul nord-american.