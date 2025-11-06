Hochei pe gheață. Alex Ovechkin devine primul jucător din istorie care înscrie 900 de goluri în NHL

Reușita a venit în minutul 2:39 al treimei secunde și a dus scorul la 2-0, declanșând o serie de patru goluri marcate de Capitals în aceeași treime. Golul a fost totodată și al 138-lea decisiv („game-winning goal”) din cariera rusului de 40 de ani, record absolut în NHL.

„Nu sunt sigur încă cum să pun acest număr în perspectivă. Sunt încă în activitate, dar când mă voi opri din jucat, cu siguranță mă voi gândi la asta. Băieții de pe bancă mi-au zis: «900. E ceva special.» Dar, mai am meciuri de jucat”, a spus Ovechkin după meci.

Borna istorică vine după o perioadă neobișnuit de lungă de așteptare pentru starul lui Washington: Ovechkin reușise 897 de goluri la finalul sezonului trecut și îl depășise pe Wayne Gretzky (894) pe 6 aprilie, însă marcase doar de două ori în primele 12 partide ale acestui sezon.

Golul 900 nu a venit dintr-unul dintre șuturile sale celebre, ci dintr-o execuție atipică – o lovitură cu spatele, din întoarcere. „Uneori ai ocazii mari și portarul apără, sau ratezi. Azi a intrat”, a spus Ovechkin.

Antrenorul lui Capitals, Spencer Carbery, a subliniat versatilitatea legendară a căpitanului în fața porții: „Găsește mereu o cale să marcheze. Puck-ul sare, e deviat, ajunge în fața porții… și apoi e în plasă. 900 de goluri în NHL – greu de imaginat”.

Canadianul de la Pittsburgh Penguins, Sidney Crosby, marele rival al lui Ovechkin, a reacționat la aflarea veștii recordului, spunând: „A fost greu de imaginat că cineva va ajunge la atât de multe goluri. Dar, an după an, a continuat să găsească modalități. Să fii atât de constant și atât de productiv două decenii e greu de conceput”.

Ovechkin, aflat în al 21-lea sezon în NHL și în ultimul an de contract, nu a decis încă dacă va continua și anul viitor în ligă.