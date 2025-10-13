Hidroelectrica a semnat contractul pentru retehnologizarea Centralei Hidroelectrice Stejaru

Semnarea contractului a avut loc vineri, 10 octombrie și are o valoare de 97.486.604,81 euro fără TVA. Contractul a fost atribuit Societății de Servicii Hidroenergetice HIDROSERV SA, care va colabora cu următorii subcontractanți: Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice, General Design Tech, Compania de Consultanță în Energie și Mediu S.A., Hydro Proiect Invest, Electromontaj, Nibaco și Electromontaj Carpați S.A..

„Ne bucurăm că lucrările vor fi realizate de Hidroserv, subsidiara noastră, ceea ce ne permite să asigurăm un nivel ridicat de calitate și profesionalism. Prin acest proiect, dorim să confirmăm consecvența companiei în direcția modernizării patrimoniului Hidroelectrica și a consolidării capacității interne de execuție, prin realizarea unui număr cât mai mare de lucrări cu forțe proprii. Retehnologizarea centralei de la Stejaru este un proiect de importanță strategică în care am investit multă muncă, dedicare și resurse. Considerăm că, prin semnarea acestui contract, facem un pas semnificativ în consolidarea unora dintre cele mai importante capacități de producție din portofoliul companiei – un obiectiv asumat față de clienții și investitorii noștri”, a declarat Bogdan Badea, președintele directoratului Hidroelectrica.

Investiția este finanțată din fonduri proprii Hidroelectrica, iar atribuirea contractului s-a făcut prin procedură de licitație deschisă, pe baza criteriului „cel mai bun raport calitate-preț”, conform legislației privind achizițiile sectoriale (Legea nr. 99/2016).

Ce prevede proiectul

Proiectul are ca scop modernizarea și retehnologizarea completă a celor patru hidroagregate de tip I (HA1–HA4), precum și a instalațiilor generale ale centralei, contribuind la creșterea eficienței energetice, securizarea instalațiilor și extinderea duratei de viață a echipamentelor. Durata contractului este de 66 de luni.

Situată în județul Neamț, Centrala Hidroelectrică Stejaru (cunoscută și ca „CHE Dimitrie Leonida”) este parte a amenajării hidrotehnice a râului Bistrița și reprezintă un reper tehnologic al industriei energetice românești. Lucrările de retehnologizare vor include componente de proiectare, furnizare echipamente, montaj, punere în funcțiune și monitorizare post-implementare.

În prezent, Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW, precum și parcul eolian Crucea cu 108 MW instalați.