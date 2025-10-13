Banca Națională a Bulgariei a făcut cea mai mare achiziție de aur din ultimii 28 de ani

Instituția a confirmat cumpărarea a 66.000 uncii troy de aur (unitatea internațională pentru metalele prețioase), echivalentul a 2.053,2 kilograme, într-o tranzacție realizată pe piețele internaționale, la prețurile curente.

Potrivit băncii bulgare, achiziția reprezintă mai puțin de 1% din rezervele valutare internaționale ale țării, dar are un rol esențial în alinierea la cerințele Băncii Centrale Europene (BCE) înaintea adoptării monedei unice. Potrivit deciziei Consiliului European, Bulgaria va trece la euro la 1 ianuarie 2026.

„Achiziția recentă de aur garantează rezerve suficiente fără reducerea stocului existent și permite accesul la veniturile Eurosistemului”, a precizat comunicat instituția bancară, citată de Novinite. Bulgaria se va alătura Eurosistemului odată cu adoptarea monedei euro, iar Banca Națională a Bulgariei va deveni parte a acestui mecanism comun de decizie și gestiune monetară.

Și-a consolidat rezervele în plină explozie a prețului aurului

World Gold Council (Consiliul Mondial al Aurului) – organizația internațională a industriei aurului, a relatat că această tranzacție este cea mai mare operațiune de acest fel din 1997, anul în care Bulgaria a introdus consiliul monetar pentru stabilizarea economiei.

Piața aurului crește accelerat în întreaga lume. Prețul spot al aurului – adică prețul de tranzacționare imediată pe piețele internaționale – a atins recent 4.049,56 dolari/uncie, marcând al 40-lea record al anului. Potrivit analiștilor citați de Bloomberg și Reuters, ascensiunea este alimentată de cererea băncilor centrale și incertitudinile economice globale.

Bulgarii, sfătuiți să fie atenți la conversia prețurilor

Bulgaria nu este o excepție: „Creșterea cererii de aur din partea băncilor centrale reflectă o schimbare structurală în modul de gestionare a rezervelor internaționale”, afirmă analiștii citați de World Gold Council, care interpretează pasul făcut de către Bulgaria drept o mișcare de consolidare a încrederii – atât pentru investitori, cât și pentru instituțiile europene.

Potrivit Băncii Centrale Europene, Bulgaria va participa cu drepturi depline la deciziile de politică monetară de la 1 ianuarie 2026, iar Christine Lagarde a încurajat cetățenii să fie atenți la rata de conversie leva–euro în perioada de tranziție, pentru a se asigura că prețurile afișate de comercianți sunt corect transformate și nu apar rotunjiri nejustificate în magazine sau servicii.