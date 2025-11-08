Banca Națională a Bulgariei dezvăluie cum vor arăta monedele euro, care vor intra în circulație în 2026

Banca Națională a Bulgariei a prezentat, vineri, materiale informative despre designul monedelor euro, care vor intra în circulație la 1 ianuarie 2026.

Potrivit agenției Novinite, monedele euro vor avea motive distinct bulgărești. Spre exemplu, moneda de un euro va avea imaginea Sfântului Ioan de Rila, iar restul monedelor vor avea imaginea Călărețului de la Madara. Monedele cu cea mai mică valoare nominală, respectiv 1, 2 și 5 eurocenți, vor păstra nuanța galbenă familiară. Monedele de 10, 20 și 50 de cenți vor fi de culoare argintie.

În paralel, Banca Națională a Bulgariei organizează și sesiuni de formare privind recunoașterea bancnotelor și monedelor euro, în conformitate cu standardele Băncii Centrale Europene.

Vânzarea kiturilor de început care conțin monede euro cu fața națională a Bulgariei va începe pe 1 decembrie 2025, iar acestea pot fi achiziționate atât de către persoane fizice, cât și de către companii.

Bulgaria, al 21-lea stat membru al zonei euro

Bulgaria urmează să adopte moneda euro la 1 ianuarie anul viitor, iar pasul este important în integrarea economică și financiară a țării în UE. Bulgaria a devenit al 21‑lea stat membru al zonei euro.

Decizia de adoptare a monedei euro nu a fost primită bine de către cetățenii bulgari, multe persoane ieșind în cursul verii în stradă pentru a manifesta împotriva acestui pas. Pe de altă parte, susținătorii consideră că euro va îmbunătăți economia țării.