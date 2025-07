Proteste masive în Bulgaria împotriva adoptării monedei euro

Demonstrații masive, cu 30 000 de participanți, au loc în acest weekend în Bulgaria, împotriva planului de adoptare a monedei euro, informează agenția bulgară de știri Novosti.com.

Participanții la proteste, organizate în apărarea monedei naționale – leva – au cerut organizarea unui referendum și demisia actualului guvern.

Coloane de mașini și marșuri de protest au fost organizate în Sofia, Varna, Veliko Târnovo și Iambol, cu adunări suplimentare raportate în Pazardjik, Burgas, Șumen și Ruse.

În capitala Sofia, protestul a început la ora 19:00 în fața Adunării Naționale.

Manifestanții au blocat bulevardul Țar Osvoboditel, scandând lozinci în favoarea levei și fluturând steaguri bulgărești.

🇧🇬 🇪🇺 Over 30,000 people flooded the streets of Sofia, Bulgaria today, rallying AGAINST the government’s push to adopt the EURO as the national currency starting in January.

Protesters decried the move as a dangerous surrender of Bulgaria’s sovereignty to the European Central… pic.twitter.com/vLVISK2D7v

— Lenka White (@white_lenka) July 6, 2025