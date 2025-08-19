Dobândă pe Ron, Euro sau Crypto: unde câștigi cel mai mult în 2025? (P)

​​Românii sunt din ce în ce mai atenți la modul în care își gestionează economiile. Inflația încă își face simțită prezența, iar dobânzile bancare, deși în ușoară creștere, nu reușesc întotdeauna să acopere pierderea reală de valoare a banilor. În acest peisaj economic, tot mai mulți investitori caută alternative care oferă randamente superioare, fie în lei, euro sau criptomonede.

Depozitele bancare, o soluție tot mai puțin atractivă

Pentru depozitele în RON, băncile oferă dobânzi anuale în jur de 5–6%. Pentru economiile în EURO, randamentele sunt considerabil mai mici, între 1% și 2%, în funcție de instituția financiară. După ajustarea cu rata inflației, câștigurile reale sunt modeste sau chiar inexistente.

Tot mai mulți români, în special tinerii, se orientează către alternative digitale, soluții financiare moderne care combină tehnologia cu potențialul de venit pasiv.

Dobândă pe crypto: o opțiune tot mai populară

Una dintre opțiunile care a câștigat vizibilitate în ultima perioadă este platforma fintech YouHodler, care oferă utilizatorilor posibilitatea de a obține dobândă pentru criptomonedele deținute, de la active consacrate precum Bitcoin sau Ethereum, până la monede emergente, cu potențial ridicat.

Randamentele anuale pot ajunge până la 12% pentru monedele consacrate și chiar până la 30% pentru criptomonede mai volatile. Spre deosebire de sistemul bancar, dobânda este creditată săptămânal, direct în contul utilizatorului, iar fondurile pot fi retrase oricând, fără comisioane ascunse sau perioade de blocare.

Growth Account: contul digital care generează venit pasiv

YouHodler propune un produs numit „Growth Account”, un cont de economii în criptomonede, care funcționează cu o flexibilitate similară unui cont bancar clasic, dar cu randamente mult mai competitive.

Procesul este simplu:

Crearea contului pe platformă durează câteva minute.

durează câteva minute. Identitatea este verificată rapid, printr-un proces similar cu cel din instituțiile bancare.

Se pot depune criptomonede

Odată activate, fondurile încep să genereze dobândă zilnică.

Dobânda se poate retrage săptămânal, fără blocaje.

Exemple de randamente:

Bitcoin, Ethereum, Solana – până la 12% pe an

TON, BNB – între 9% și 12% p.a.

LISTA, PENDLE, MNT – până la 30% p.a.

Randamentele variază în funcție de criptomonedă și de nivelul de loialitate al utilizatorului pe platformă. Mai mult, dobânda este compusă, ceea ce înseamnă că veniturile generate încep la rândul lor să producă dobândă.

Securitate și reglementare

YouHodler este înregistrată în Elveția și UE și respectă standardele europene privind securitatea financiară și protecția datelor. Platforma folosește autentificare în 2 și 3 pași (2FA, 3FA), criptare de nivel bancar și portofele digitale securizate. De asemenea, colaborează cu furnizori de custodie de renume.

Simplu de folosit, chiar și pentru cei fără experiență în crypto

Unul dintre punctele forte ale YouHodler este interfața prietenoasă. Platforma este intuitivă și accesibilă chiar și pentru cei fără experiență în criptomonede. În plus, aplicația integrează și alte funcționalități, de la simulatorul de minerit Bitcoin, numit Cloud Miner, până la produse financiare bazate pe colateral, toate într-un singur loc.

Cum alegi cea mai bună variantă pentru economiile tale în 2025

Pentru cei care caută un echilibru între randament și flexibilitate, Growth Account de la YouHodler poate reprezenta o alternativă interesantă la economisirea tradițională. Cu posibilitatea de a retrage fondurile în orice moment și de a obține dobândă compusǎ, platforma se adaptează perfect ritmului actual al piețelor financiare.

Pe măsură ce românii devin mai informați și mai interesați de gestionarea inteligentă a banilor, astfel de soluții digitale sunt din ce în ce mai căutate. Economisirea clasică nu dispare, dar devine doar una dintre multele opțiuni disponibile. Iar în 2025, flexibilitatea și randamentele competitive ar putea face diferența între banii care „stau” și banii care „lucrează” pentru tine.

Risk warning : Prețul unor crypto active poate fi supus unei volatilități ridicate și poate duce la o pierdere parțială sau totală a investiției dumneavoastră. Investițiile în astfel de produse pot să nu fie potrivite pentru toate tipurile de investitori. Înainte de a investi, vă recomandăm să citiți cu atenție riscurile asociate. Pentru detalii suplimentare, consultați Termenii și condițiile disponibile pe website-ul oficial. https://help.youhodler.com/en/articles/8948322-risk-associated-to-cryptoassets-investment.