Curs valutar, 12 noiembrie. Aurul a fost mai ieftin, euro crește ușor

Moneda europeană a urcat ușor, fiind cotată de BNR la 5,0846 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au apreciat până la 4,3948 lei, respectiv 5,4972 lei, iar lira sterlină a scăzut până la 5,7681 lei.
Gramul de aur a fost evaluat la 583,0926 lei, scăzând cu aproximativ 2 lei față de ziua anterioară, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9684 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
|
Moneda
|
Simbol
|
RON
|
Euro
|
EUR
|
5,0846
|
Dolarul SUA
|
USD
|
4,3948
|
Francul elvețian
|
CHF
|
5,4972
|
Lira sterlină
|
GPB
|
5,7681
|
Gramul de aur
|
XAU
|
583,0926
|
Dolarul australian
|
AUD
|
2,8701
|
Dolarul canadian
|
CAD
|
3,1348
|
Coroana cehă
|
CZK
|
0,2096
|
Coroana daneză
|
DKK
|
0,6809
|
Lira egipteană
|
EGP
|
0,0930
|
100 Forinți maghiari
|
HUF
|
1,3191
|
100 Yeni japonezi
|
JPY
|
2,8379
|
Leul moldovenesc
|
MDL
|
0,2588
|
Coroana norvegiană
|
NOK
|
0,4368
|
Zlotul polonez
|
PLN
|
1,2021
|
Coroana suedeză
|
SEK
|
0,4651
|
Lira turcească
|
TRY
|
0,1040
|
Rubla rusească
|
RUB
|
0,0541
|
Leva bulgărească
|
BGN
|
2,5998
|
Randalul sud-african
|
ZAR
|
0,2564
|
Realul brazilian
|
BRL
|
0,8336
|
Renminbi-ul chinezesc
|
CNY
|
0,6175
|
Rupia indiană
|
INR
|
0,0496
|
100 Woni sud-coreeni
|
KRW
|
0,2996
|
Peso-ul mexican
|
MXN
|
0,2402
|
Dolarul neo-zeelandez
|
NZD
|
2,4850
|
Dinarul sârbesc
|
RSD
|
0,0434
|
Hryvna ucraineană
|
UAH
|
0,1044
|
Dirhamul Emiratelor Arabe
|
AED
|
1,1965
|
Bahtul thailandez
|
THB
|
0,1353
|
Dolarul din Hong Kong
|
HKD
|
0,5655
|
100 Rupii indoneziene
|
IDR
|
0,0263
|
Shekelul israelian
|
ILS
|
1,3732
|
100 Coroane islandeze
|
ISK
|
3,4636
|
Ringgitul malaysian
|
MIR
|
1,0624
|
Peso-ul filipinez
|
PHP
|
0,0743
|
Dolarul singaporez
|
SGD
|
3,3700
|
DST
|
XDR
|
5,9684
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.