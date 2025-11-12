Prima pagină » Economic » Curs valutar, 12 noiembrie. Aurul a fost mai ieftin, euro crește ușor

Curs valutar, 12 noiembrie. Aurul a fost mai ieftin, euro crește ușor

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru miercuri, 12 noiembrie 2025.
Maria Miron
12 nov. 2025, 13:33, Economic

Moneda europeană a urcat ușor, fiind cotată de BNR la 5,0846 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au apreciat până la 4,3948 lei, respectiv 5,4972 lei, iar lira sterlină a scăzut până la 5,7681 lei.

Gramul de aur a fost evaluat la 583,0926 lei, scăzând cu aproximativ 2 lei față de ziua anterioară, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9684 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0846

Dolarul SUA

USD

4,3948

Francul elvețian

CHF

5,4972

Lira sterlină

GPB

5,7681

Gramul de aur

XAU

583,0926

Dolarul australian

AUD

2,8701

Dolarul canadian

CAD

3,1348

Coroana cehă

CZK

0,2096

Coroana daneză

DKK

0,6809

Lira egipteană

EGP

0,0930

100 Forinți maghiari

HUF

1,3191

100 Yeni japonezi

JPY

2,8379

Leul moldovenesc

MDL

0,2588

Coroana norvegiană

NOK

0,4368

Zlotul polonez

PLN

1,2021

Coroana suedeză

SEK

0,4651

Lira turcească

TRY

0,1040

Rubla rusească

RUB

0,0541

Leva bulgărească

BGN

2,5998

Randalul sud-african

ZAR

0,2564

Realul brazilian

BRL

0,8336

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6175

Rupia indiană

INR

0,0496

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,2996

Peso-ul mexican

MXN

0,2402

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,4850

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1044

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1965

Bahtul thailandez

THB

0,1353

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5655

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0263

Shekelul israelian

ILS

1,3732

100 Coroane islandeze

ISK

3,4636

Ringgitul malaysian

MIR

1,0624

Peso-ul filipinez

PHP

0,0743

Dolarul singaporez

SGD

3,3700

DST

XDR

5,9684

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.