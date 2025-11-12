Curs valutar, 12 noiembrie. Aurul a fost mai ieftin, euro crește ușor

Moneda europeană a urcat ușor, fiind cotată de BNR la 5,0846 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au apreciat până la 4,3948 lei, respectiv 5,4972 lei, iar lira sterlină a scăzut până la 5,7681 lei.

Gramul de aur a fost evaluat la 583,0926 lei, scăzând cu aproximativ 2 lei față de ziua anterioară, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9684 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0846 Dolarul SUA USD 4,3948 Francul elvețian CHF 5,4972 Lira sterlină GPB 5,7681 Gramul de aur XAU 583,0926 Dolarul australian AUD 2,8701 Dolarul canadian CAD 3,1348 Coroana cehă CZK 0,2096 Coroana daneză DKK 0,6809 Lira egipteană EGP 0,0930 100 Forinți maghiari HUF 1,3191 100 Yeni japonezi JPY 2,8379 Leul moldovenesc MDL 0,2588 Coroana norvegiană NOK 0,4368 Zlotul polonez PLN 1,2021 Coroana suedeză SEK 0,4651 Lira turcească TRY 0,1040 Rubla rusească RUB 0,0541 Leva bulgărească BGN 2,5998 Randalul sud-african ZAR 0,2564 Realul brazilian BRL 0,8336 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6175 Rupia indiană INR 0,0496 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2996 Peso-ul mexican MXN 0,2402 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,4850 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1044 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1965 Bahtul thailandez THB 0,1353 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5655 100 Rupii indoneziene IDR 0,0263 Shekelul israelian ILS 1,3732 100 Coroane islandeze ISK 3,4636 Ringgitul malaysian MIR 1,0624 Peso-ul filipinez PHP 0,0743 Dolarul singaporez SGD 3,3700 DST XDR 5,9684

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.