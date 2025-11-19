Curs valutar, 19 noiembrie. Euro și aurul, din nou mai scumpe

Moneda europeană a fost cotată de BNR în creștere, la 5,0889 lei. Dolarul american a urcat la 4,3980 lei, iar francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 5,4787 lei, respectiv 5,7655 lei.

Gramul de aur a fost mai scump cu aproximativ 10 lei, fiind evaluat la 581,2510 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9696 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0889 Dolarul SUA USD 4,3980 Francul elvețian CHF 5,4787 Lira sterlină GPB 5,7655 Gramul de aur XAU 581,2510 Dolarul australian AUD 2,8528 Dolarul canadian CAD 3,1410 Coroana cehă CZK 0,2104 Coroana daneză DKK 0,6813 Lira egipteană EGP 0,0929 100 Forinți maghiari HUF 1,3270 100 Yeni japonezi JPY 2,8154 Leul moldovenesc MDL 0,2588 Coroana norvegiană NOK 0,4344 Zlotul polonez PLN 1,1998 Coroana suedeză SEK 0,4632 Lira turcească TRY 0,1038 Rubla rusească RUB 0,0434 Leva bulgărească BGN 2,6020 Randalul sud-african ZAR 0,2562 Realul brazilian BRL 0,8263 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6184 Rupia indiană INR 0,0497 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2994 Peso-ul mexican MXN 0,2400 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,4749 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1045 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1973 Bahtul thailandez THB 0,1356 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5648 100 Rupii indoneziene IDR 0,0263 Shekelul israelian ILS 1,3472 100 Coroane islandeze ISK 3,4666 Ringgitul malaysian MIR 1,0597 Peso-ul filipinez PHP 0,0746 Dolarul singaporez SGD 3,3707 DST XDR 5,9696

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Națională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, au precizat reprezentanții BNR.