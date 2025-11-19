Curs valutar, 19 noiembrie. Euro și aurul, din nou mai scumpe

Moneda europeană a fost cotată de BNR în creștere, la 5,0889 lei. Dolarul american a urcat la 4,3980 lei, iar francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 5,4787 lei, respectiv 5,7655 lei.
Gramul de aur a fost mai scump cu aproximativ 10 lei, fiind evaluat la 581,2510 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9696 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
|
Moneda
|
Simbol
|
RON
|
Euro
|
EUR
|
5,0889
|
Dolarul SUA
|
USD
|
4,3980
|
Francul elvețian
|
CHF
|
5,4787
|
Lira sterlină
|
GPB
|
5,7655
|
Gramul de aur
|
XAU
|
581,2510
|
Dolarul australian
|
AUD
|
2,8528
|
Dolarul canadian
|
CAD
|
3,1410
|
Coroana cehă
|
CZK
|
0,2104
|
Coroana daneză
|
DKK
|
0,6813
|
Lira egipteană
|
EGP
|
0,0929
|
100 Forinți maghiari
|
HUF
|
1,3270
|
100 Yeni japonezi
|
JPY
|
2,8154
|
Leul moldovenesc
|
MDL
|
0,2588
|
Coroana norvegiană
|
NOK
|
0,4344
|
Zlotul polonez
|
PLN
|
1,1998
|
Coroana suedeză
|
SEK
|
0,4632
|
Lira turcească
|
TRY
|
0,1038
|
Rubla rusească
|
RUB
|
0,0434
|
Leva bulgărească
|
BGN
|
2,6020
|
Randalul sud-african
|
ZAR
|
0,2562
|
Realul brazilian
|
BRL
|
0,8263
|
Renminbi-ul chinezesc
|
CNY
|
0,6184
|
Rupia indiană
|
INR
|
0,0497
|
100 Woni sud-coreeni
|
KRW
|
0,2994
|
Peso-ul mexican
|
MXN
|
0,2400
|
Dolarul neo-zeelandez
|
NZD
|
2,4749
|
Dinarul sârbesc
|
RSD
|
0,0434
|
Hryvna ucraineană
|
UAH
|
0,1045
|
Dirhamul Emiratelor Arabe
|
AED
|
1,1973
|
Bahtul thailandez
|
THB
|
0,1356
|
Dolarul din Hong Kong
|
HKD
|
0,5648
|
100 Rupii indoneziene
|
IDR
|
0,0263
|
Shekelul israelian
|
ILS
|
1,3472
|
100 Coroane islandeze
|
ISK
|
3,4666
|
Ringgitul malaysian
|
MIR
|
1,0597
|
Peso-ul filipinez
|
PHP
|
0,0746
|
Dolarul singaporez
|
SGD
|
3,3707
|
DST
|
XDR
|
5,9696
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Națională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, au precizat reprezentanții BNR.