Curs valutar, 19 noiembrie. Euro și aurul, din nou mai scumpe

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru miercuri, 19 noiembrie 2025.
Sursă foto: Pexels
Maria Miron
19 nov. 2025, 15:32, Economic

Moneda europeană a fost cotată de BNR  în creștere, la 5,0889 lei. Dolarul american a urcat la 4,3980 lei, iar francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 5,4787 lei, respectiv 5,7655 lei.

Gramul de aur a fost mai scump cu aproximativ 10 lei, fiind evaluat la 581,2510 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9696 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0889

Dolarul SUA

USD

4,3980

Francul elvețian

CHF

5,4787

Lira sterlină

GPB

5,7655

Gramul de aur

XAU

581,2510

Dolarul australian

AUD

2,8528

Dolarul canadian

CAD

3,1410

Coroana cehă

CZK

0,2104

Coroana daneză

DKK

0,6813

Lira egipteană

EGP

0,0929

100 Forinți maghiari

HUF

1,3270

100 Yeni japonezi

JPY

2,8154

Leul moldovenesc

MDL

0,2588

Coroana norvegiană

NOK

0,4344

Zlotul polonez

PLN

1,1998

Coroana suedeză

SEK

0,4632

Lira turcească

TRY

0,1038

Rubla rusească

RUB

0,0434

Leva bulgărească

BGN

2,6020

Randalul sud-african

ZAR

0,2562

Realul brazilian

BRL

0,8263

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6184

Rupia indiană

INR

0,0497

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,2994

Peso-ul mexican

MXN

0,2400

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,4749

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1045

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1973

Bahtul thailandez

THB

0,1356

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5648

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0263

Shekelul israelian

ILS

1,3472

100 Coroane islandeze

ISK

3,4666

Ringgitul malaysian

MIR

1,0597

Peso-ul filipinez

PHP

0,0746

Dolarul singaporez

SGD

3,3707

DST

XDR

5,9696

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Națională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, au precizat reprezentanții BNR.