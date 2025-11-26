Curs valutar, 26 noiembrie. Euro și aurul continuă să urce

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru miercuri, 26 noiembrie 2025. Moneda europeană continuă să urce, fiind cotată de BNR la 5,0903 lei. Dolarul american și lira sterlină au coborât până la 4,3975 lei, respectiv 5,7900 lei. Francul elvețian s-a apreciat, fiind cotat la 5,4532 lei.

Aurul crește ușor

Gramul de aur a fost mai scump cu mai puțin de doi lei, fiind evaluat la 587,8991 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9742 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0903 Dolarul SUA USD 4,3975 Francul elvețian CHF 5,4532 Lira sterlină GPB 5,7900 Gramul de aur XAU 587,8991 Dolarul australian AUD 2,8557 Dolarul canadian CAD 3,1222 Coroana cehă CZK 0,2105 Coroana daneză DKK 0,6816 Lira egipteană EGP 0,0922 100 Forinți maghiari HUF 1,3324 100 Yeni japonezi JPY 2,8107 Leul moldovenesc MDL 0,2570 Coroana norvegiană NOK 0,4301 Zlotul polonez PLN 1,2024 Coroana suedeză SEK 0,4614 Lira turcească TRY 0,1036 Rubla rusească RUB 0,0559 Leva bulgărească BGN 2,6027 Randalul sud-african ZAR 0,2564 Realul brazilian BRL 0,8170 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6212 Rupia indiană INR 0,0493 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2982 Peso-ul mexican MXN 0,2391 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,4943 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1038 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1974 Bahtul thailandez THB 0,1364 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5654 100 Rupii indoneziene IDR 0,0265 Shekelul israelian ILS 1,3400 100 Coroane islandeze ISK 3,4865 Ringgitul malaysian MIR 1,0632 Peso-ul filipinez PHP 0,0748 Dolarul singaporez SGD 3,3864 DST XDR 5,9742

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.