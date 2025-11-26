Prima pagină » Economic » Curs valutar, 26 noiembrie. Euro și aurul continuă să urce

Curs valutar, 26 noiembrie. Euro și aurul continuă să urce

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru miercuri, 26 noiembrie 2025.
Curs valutar, 26 noiembrie. Euro și aurul continuă să urce
Sursa foto: : Karl-Josef Hildenbrand/dpa Hepta
Maria Miron
26 nov. 2025, 14:50, Economic

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru miercuri, 26 noiembrie 2025. Moneda europeană continuă să urce, fiind cotată de BNR la 5,0903 lei. Dolarul american și lira sterlină au coborât până la 4,3975 lei, respectiv 5,7900 lei. Francul elvețian s-a apreciat, fiind cotat la 5,4532 lei.

Aurul crește ușor

Gramul de aur a fost mai scump cu mai puțin de doi lei, fiind evaluat la 587,8991 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9742 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0903

Dolarul SUA

USD

4,3975

Francul elvețian

CHF

5,4532

Lira sterlină

GPB

5,7900

Gramul de aur

XAU

587,8991

Dolarul australian

AUD

2,8557

Dolarul canadian

CAD

3,1222

Coroana cehă

CZK

0,2105

Coroana daneză

DKK

0,6816

Lira egipteană

EGP

0,0922

100 Forinți maghiari

HUF

1,3324

100 Yeni japonezi

JPY

2,8107

Leul moldovenesc

MDL

0,2570

Coroana norvegiană

NOK

0,4301

Zlotul polonez

PLN

1,2024

Coroana suedeză

SEK

0,4614

Lira turcească

TRY

0,1036

Rubla rusească

RUB

0,0559

Leva bulgărească

BGN

2,6027

Randalul sud-african

ZAR

0,2564

Realul brazilian

BRL

0,8170

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6212

Rupia indiană

INR

0,0493

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,2982

Peso-ul mexican

MXN

0,2391

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,4943

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1038

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1974

Bahtul thailandez

THB

0,1364

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5654

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0265

Shekelul israelian

ILS

1,3400

100 Coroane islandeze

ISK

3,4865

Ringgitul malaysian

MIR

1,0632

Peso-ul filipinez

PHP

0,0748

Dolarul singaporez

SGD

3,3864

DST

XDR

5,9742

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.