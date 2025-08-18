Criza de apă din Bulgaria a scos oamenii în stradă. Proteste cu bidoane goale: „Vrem apă!”

Bulgarii au ieșit din nou în stradă, nemulțumiți de lipsa gravă de apă care afectează mai multe regiuni ale țării. În Pleven, duminică, într-o manifestație organizată pe rețelele de socializare, oamenii au adus la proteste bidoane goale și au scandat „Vrem apă!”, cerând autorităților soluții urgente. „Nu mai putem trăi așa, stăm ore întregi fără apă în fiecare zi”, au spus participanții, citați de Sofia News.

Zilnic, nouă ore fără apă

Restricțiile impuse lasă gospodăriile fără apă zilnic între orele 10:00 și 19:00, iar atunci când aceasta curge, este adesea „tulbure și noroioasă, improprie pentru consum”, potrivit locuitorilor. Inspectoratul Regional de Sănătate a anunțat inspecții privind calitatea apei, dar bulgarii sunt sceptici și au insistat pe măsuri imediate.

Potrivit autorităților, criza are cauze adânci: rețeaua de distribuție a apei înregistrează pierderi uriașe, estimate la 70 – 80%, iar situația este atât de gravă încât municipalitățile discută instituirea stării de urgență.

Guvernul promite soluții în doi ani, oamenii cer apă acum

Guvernul de la Sofia a anunțat investiții de peste 55 milioane de euro, fonduri europene nerambursabile, pentru înlocuirea conductelor, dar experții avertizează că reparațiile complete ar putea dura între unu și doi ani. „Măsurile urgente și cele pe termen lung sunt clare, dar implementarea lor necesită timp”, a declarat ministrul Dezvoltării Regionale, citat de presa bulgară.

În timp ce autoritățile caută soluții prin foraje și noi surse de alimentare, protestele arată că răbdarea oamenilor este pe sfârșite. „Nu vrem promisiuni, vrem apă acum”, au strigat manifestanții.

La un pas de o criză permanentă

Procentul populației care este afectată de lipsa constantă a apei în Bulgaria a crescut cu aproximativ 5% în ultimii trei ani. La mijlocul lunii iulie, întreruperile în alimentarea cu apă au afectat peste 156.000 de persoane dintr-o țară cu 6,4 milioane de locuitori, care se situează pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește pierderile din rețelele de distribuție și este periculos de aproape de o criză durabilă a apei, estimează France24.