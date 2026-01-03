Bulgaria va monitoriza deșeurile spațiale alături de partenerii din UE

Bulgaria a fost inclusă recent în sistemul european de sateliți, ceea ce îi permite să participe direct la supravegherea spațiului și la protejarea infrastructurii critice orbitale. Odată cu această decizie, autoritățile bulgare vor avea acces la mecanismele Uniunii Europene care gestionează frecvențele radio, resursele orbitale și comunicațiile securizate prin satelit.

Riscuri pentru sateliți

„Este vorba despre sateliți de telecomunicații care urmăresc obiecte aflate pe orbită și avertizează statele care ar putea fi afectate. Problema deșeurilor spațiale este una reală, deoarece acestea pot pune în pericol sateliții funcționali”, a explicat Elisaveta Peneva, meteorolog și specialist în observații ale Pământului prin teledetecție, citată de Novinite.

Pericolele deșeurilor spațiale

Potrivit expertei bulgare, monitorizarea pozițiilor și traiectoriilor este crucială, deoarece orbita joasă a Pământului este din ce în ce mai aglomerată. În lipsa unui sistem comun de supraveghere, fragmente rezultate din sateliți scoși din uz sau din coliziuni între sateliți și alte obiecte aflate pe orbită pot traversa spațiul aerian al unor state fără să fie detectate.

Fără aceste date, există riscul unor reintrări necontrolate în atmosferă sau al unor coliziuni care pot afecta sateliți funcționali și servicii esențiale, precum comunicațiile sau navigația.

Un avantaj de securitate pentru Bulgaria

Până recent, Bulgaria nu făcea parte din acest mecanism. După aprobarea participării țării de către Ministerul bulgar al Inovării și Creșterii, autoritățile pot utiliza infrastructura terestră națională pentru monitorizarea obiectelor orbitale și transmiterea de alerte către utilizatorii relevanți. Printre serviciile oferite se numără și urmărirea sateliților la finalul duratei de viață, inclusiv în faza de reintrare controlată în atmosferă.

„Aceste procese trebuie urmărite pe întreaga lor traiectorie. Fără participare, sateliți sau resturi spațiale pot trece deasupra teritoriului național fără ca autoritățile să știe”, a subliniat Peneva, precizând că aderarea reprezintă un avantaj important de securitate.

Ce sunt aceste sisteme europene de sateliți

La nivelul UE funcționează mai multe programe complementare dedicate siguranței spațiale. Unele sunt axate pe supravegherea și urmărirea obiectelor din spațiu, iar altele pe comunicații guvernamentale securizate prin satelit. Ele permit statelor membre să facă schimb de date, să evite coliziuni pe orbită și să protejeze infrastructura critică, de la telecomunicații la navigație și observații meteorologice.

România, implicată din 2014

România participă deja la componenta europeană de supraveghere și urmărire a obiectelor spațiale, prin Agenția Spațială Română, fiind implicată în schimbul de date privind sateliții și deșeurile orbitale încă din 2014. În paralel, România se pregătește să participe și la programele UE de comunicații prin satelit securizate, care sunt în curs de extindere la nivel european.