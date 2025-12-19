Un satelit SpaceX Starlink se prăbușește spre Pământ după ce s-a destrămat parțial în orbită

Incidentul a dus la pierderea comunicării cu nava spațială Starlink, care orbita la o altitudine de 418 kilometri, potrivit companiei.

Anomalia a dus la ventilarea rezervorului de propulsie, la o scădere rapidă a axei semi-majore cu aproximativ 4 kilometri și la eliberarea unui număr mic de obiecte cu viteză relativă redusă care pot fi urmărite, au declarat reprezentanții Starlink, conform space.com.

Descrierea sugerează că rezervorul de propulsie al satelitului s-ar fi putut rupe sau ar fi suferit un alt tip de avarie.

On December 17, Starlink experienced an anomaly on satellite 35956, resulting in loss of communications with the vehicle at 418 km. The anomaly led to venting of the propulsion tank, a rapid decay in semi-major axis by about 4 km, and the release of a small number of trackable… — Starlink (@Starlink) December 18, 2025

SpaceX colaborează cu NASA și U.S. Space Force pentru a urmări fragmentele de deșeuri spațiale recent eliberate. Satelitul este în mare parte intact, se rostogolește și va reintra în atmosfera Pământului, dispărând complet în câteva săptămâni.

Traiectoria actuală a satelitului îl va plasa sub Stația Spațială Internațională, fără a prezenta niciun risc pentru laboratorul orbital sau echipajul său.

Un satelit SpaceX Starlink se prăbușește spre Pământ: Luăm aceste evenimente în serios

„În calitate de cel mai mare operator de constelații de sateliți din lume, suntem profund dedicați siguranței spațiale. Luăm aceste evenimente în serios. Inginerii noștri lucrează rapid pentru a identifica cauza principală și a atenua sursa anomaliei și sunt deja în proces de implementare a unui software pe vehiculele noastre care sporește protecția împotriva acestui tip de eveniment”, au declarat reprezentanții Starlink.

Megaconstelația Starlink este de departe cea mai mare construită vreodată. În prezent, aceasta este formată din aproape 9.300 de sateliți activi, ceea ce înseamnă că SpaceX operează aproximativ 65% din toate navele spațiale funcționale care zboară în jurul Pământului.

SpaceX a lansat 122 de misiuni Starlink numai în acest an

Acest număr crește în permanență. SpaceX a lansat 122 de misiuni Starlink numai în acest an, trimițând peste 3.000 de sateliți pe orbita joasă a Pământului.

Sateliții Starlink au o durată de viață proiectată de aproximativ cinci ani. SpaceX îi scoate intenționat din orbită pe fiecare înainte ca aceștia să se strice. Navele spațiale Starlink evită potențialele coliziuni în mod autonom.

În primele șase luni ale anului 2025, sateliții Starlink au avut 145.000 de manevre de evitare. Media este de aproximativ patru pe navă spațială pe lună.