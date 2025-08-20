Bulgaria sprijină Ucraina și Moldova pentru aderarea la UE

Premierul bulgar Rosen Zhelyazkov a declarat marți, în cadrul unei videoconferințe cu șefa guvernului ucrainean, Iulia Sviridenko, că Bulgaria se numără „printre cei mai puternici și activi susținători ai integrării europene a Ucrainei”.

Oficialul a subliniat că țara sa este pregătită să împărtășească „experiența valoroasă” acumulată în procesul de integrare, confirmând susținerea Bulgariei pentru deschiderea primului cluster de negociere.

La rândul său, Sviridenko a precizat că Ucraina a îndeplinit toate condițiile tehnice pentru lansarea negocierilor și este pregătită să deschidă primele trei clustere: „Fundamente”, „Piața Internă” și „Relații Externe”, potrivit Interfax-Ukraine.

Vecinii din sudul României, pregătiți pentru reconstrucția Ucrainei

„Deja la începutul lunii septembrie, Uniunea Europeană va avea posibilitatea să decidă asupra deschiderii primului cluster. Subliniem, de asemenea, că Ucraina și Moldova trebuie să avanseze împreună și apreciem faptul că Bulgaria împărtășește această poziție”, a transmis premierul ucrainean pe rețelele sociale.

Bulgaria apreciază reformele întreprinse de Kiev, inclusiv planul de acțiune pentru minoritățile naționale, considerat „indispensabil” pentru deschiderea primului capitol de negociere.

În plus, premierul bulgar a întărit mesajul de sprijin pentru Ucraina în fața agresiunii ruse și a menționat că țara sa este pregătită să se implice în eforturile de reconstrucție de după război”.

Potrivit părții bulgare, „negocierile trebuie să se bazeze pe principiile justiției, suveranității și garanțiilor de securitate, pentru ca pacea să fie o bază de stabilitate și prosperitate pe termen lung”.

Cei doi oficiali s-au pus de acord și asupra unor aspecte care privesc securitatea energetică regională și conectivitatea în domeniul transporturilor, teme de interes direct și pentru Republica Moldova.