Curs valutar, 20 august. Euro a fost mai scump, aurul mai ieftin

Moneda europeană a urcat ușor, fiind cotată de BNR la 5,0611 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3462 lei, respectiv 5,3836 lei și 5,8679 lei.

Gramul de aur a fost din nou mai ieftin, fiind evaluat la 464,7759 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9412 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0611 Dolarul SUA USD 4,3462 Francul elvețian CHF 5,3836 Lira sterlină GPB 5,8679 Gramul de aur XAU 464,7759 Dolarul australian AUD 2,7972 Dolarul canadian CAD 3,1324 Coroana cehă CZK 0,2067 Coroana daneză DKK 0,6780 Lira egipteană EGP 0,0893 100 Forinți maghiari HUF 1,2815 100 Yeni japonezi JPY 2,9474 Leul moldovenesc MDL 0,2593 Coroana norvegiană NOK 0,4235 Zlotul polonez PLN 1,1899 Coroana suedeză SEK 0,4533 Lira turcească TRY 0,1063 Rubla rusească RUB 0,0541 Leva bulgărească BGN 2,5877 Randalul sud-african ZAR 0,2454 Realul brazilian BRL 0,7903 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6056 Rupia indiană INR 0,0499 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3107 Peso-ul mexican MXN 0,2312 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5334 Dinarul sârbesc RSD 0,0432 Hryvna ucraineană UAH 0,1049 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1833 Bahtul thailandez THB 0,1335 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5562 100 Rupii indoneziene IDR 0,0267 Shekelul israelian ILS 1,2777 100 Coroane islandeze ISK 3,5294 Ringgitul malaysian MIR 1,0281 Peso-ul filipinez PHP 0,0763 Dolarul singaporez SGD 3,3811 DST XDR 5,9412

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.