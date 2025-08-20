Prima pagină » Economic » Curs valutar, 20 august. Euro a fost mai scump, aurul mai ieftin

Banca Naţională a României a anunțat cursul valutar de referință pentru miercuri, 20 august 2025. Leul românesc s-a depreciat în fața monedei europene. Aurul a fost mai ieftin, iar dolarul, lira sterlină și francul elvețian au fost evaluate în creștere.     
Sursă foto: Pexels
Maria Miron
20 aug. 2025, 13:25, Economic

Moneda europeană a urcat ușor, fiind cotată de BNR la 5,0611 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3462 lei, respectiv 5,3836 lei și 5,8679 lei.

Gramul de aur a fost din nou mai ieftin, fiind evaluat la 464,7759 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9412 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0611
Dolarul SUA USD 4,3462
Francul elvețian CHF 5,3836
Lira sterlină GPB 5,8679
Gramul de aur XAU 464,7759
Dolarul australian AUD 2,7972
Dolarul canadian CAD 3,1324
Coroana cehă CZK 0,2067
Coroana daneză DKK 0,6780
Lira egipteană EGP 0,0893
100 Forinți maghiari HUF 1,2815
100 Yeni japonezi JPY 2,9474
Leul moldovenesc MDL 0,2593
Coroana norvegiană NOK 0,4235
Zlotul polonez PLN 1,1899
Coroana suedeză SEK 0,4533
Lira turcească TRY 0,1063
Rubla rusească RUB 0,0541
Leva bulgărească BGN 2,5877
Randalul sud-african ZAR 0,2454
Realul brazilian BRL 0,7903
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6056
Rupia indiană INR 0,0499
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3107
Peso-ul mexican MXN 0,2312
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5334
Dinarul sârbesc RSD 0,0432
Hryvna ucraineană UAH 0,1049
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1833
Bahtul thailandez THB 0,1335
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5562
100 Rupii indoneziene IDR 0,0267
Shekelul israelian ILS 1,2777
100 Coroane islandeze ISK 3,5294
Ringgitul malaysian MIR 1,0281
Peso-ul filipinez PHP 0,0763
Dolarul singaporez SGD 3,3811
DST XDR 5,9412

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

 

 