Curs valutar, 21 august. Euro și dolarul au scăzut. Aurul a fost mai scump

Banca Naţională a României a anunțat cursul valutar de referință pentru joi, 21 august 2025. Moneda europeană s-a depreciat în fața leului, aurul a fost mai scump, iar dolarul și lira sterlină cotate în scădere.
Sursă foto: Pexels
Maria Miron
21 aug. 2025, 13:24, Economic

Moneda europeană a fost cotată în scădere de BNR, la 5,0578 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3387 lei, respectiv 5,8482 lei, iar francul elvețian a fost evaluat în creștere, la 5,3890 lei.

Gramul de aur a fost 466,1103 lei, mai scump cu mai mult de 1,30 lei față de ziua anterioară, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut până la 5,9317 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0578
Dolarul SUA USD 4,3387
Francul elvețian CHF 5,3890
Lira sterlină GPB 5,8482
Gramul de aur XAU 466,1103
Dolarul australian AUD 2,7881
Dolarul canadian CAD 3,1269
Coroana cehă CZK 0,2063
Coroana daneză DKK 0,6776
Lira egipteană EGP 0,0893
100 Forinți maghiari HUF 1,2782
100 Yeni japonezi JPY 2,9384
Leul moldovenesc MDL 0,2590
Coroana norvegiană NOK 0,4262
Zlotul polonez PLN 1,1900
Coroana suedeză SEK 0,4528
Lira turcească TRY 0,1057
Rubla rusească RUB 0,0539
Leva bulgărească BGN 2,5861
Randalul sud-african ZAR 0,2452
Realul brazilian BRL 0,7924
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6045
Rupia indiană INR 0,0497
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3104
Peso-ul mexican MXN 0,2312
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5286
Dinarul sârbesc RSD 0,0432
Hryvna ucraineană UAH 0,1053
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1812
Bahtul thailandez THB 0,1330
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5553
100 Rupii indoneziene IDR 0,0266
Shekelul israelian ILS 1,2698
100 Coroane islandeze ISK 3,5271
Ringgitul malaysian MIR 1,0270
Peso-ul filipinez PHP 0,0761
Dolarul singaporez SGD 3,3725
DST XDR 5,9317

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.