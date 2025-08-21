Curs valutar, 21 august. Euro și dolarul au scăzut. Aurul a fost mai scump

Moneda europeană a fost cotată în scădere de BNR, la 5,0578 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3387 lei, respectiv 5,8482 lei, iar francul elvețian a fost evaluat în creștere, la 5,3890 lei.

Gramul de aur a fost 466,1103 lei, mai scump cu mai mult de 1,30 lei față de ziua anterioară, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut până la 5,9317 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0578 Dolarul SUA USD 4,3387 Francul elvețian CHF 5,3890 Lira sterlină GPB 5,8482 Gramul de aur XAU 466,1103 Dolarul australian AUD 2,7881 Dolarul canadian CAD 3,1269 Coroana cehă CZK 0,2063 Coroana daneză DKK 0,6776 Lira egipteană EGP 0,0893 100 Forinți maghiari HUF 1,2782 100 Yeni japonezi JPY 2,9384 Leul moldovenesc MDL 0,2590 Coroana norvegiană NOK 0,4262 Zlotul polonez PLN 1,1900 Coroana suedeză SEK 0,4528 Lira turcească TRY 0,1057 Rubla rusească RUB 0,0539 Leva bulgărească BGN 2,5861 Randalul sud-african ZAR 0,2452 Realul brazilian BRL 0,7924 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6045 Rupia indiană INR 0,0497 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3104 Peso-ul mexican MXN 0,2312 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5286 Dinarul sârbesc RSD 0,0432 Hryvna ucraineană UAH 0,1053 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1812 Bahtul thailandez THB 0,1330 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5553 100 Rupii indoneziene IDR 0,0266 Shekelul israelian ILS 1,2698 100 Coroane islandeze ISK 3,5271 Ringgitul malaysian MIR 1,0270 Peso-ul filipinez PHP 0,0761 Dolarul singaporez SGD 3,3725 DST XDR 5,9317

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.