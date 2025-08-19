Prima pagină » Economic » Curs valutar, 19 august. Euro și aurul continuă să fie mai ieftine

Curs valutar, 19 august. Euro și aurul continuă să fie mai ieftine

Banca Naţională a României a anunțat cursul valutar de referință pentru marți, 19 august 2025. Leul românesc s-a apreciat în fața monedei europene. Aurul, dolarul și lira sterlină au fost, de asemenea, cotate în scădere.    
Maria Miron
19 aug. 2025, 13:23, Economic

Moneda europeană a continuat să scadă, fiind cotată de BNR la 5,0573 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3312 lei, respectiv 5,8527 lei, iar francul elvețian a urcat la 5,3735 lei.

Gramul de aur a pierdut peste 1,50 leu, fiind evaluat la 464,9675 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut până la 5,9250 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0573
Dolarul SUA USD 4,3312
Francul elvețian CHF 5,3735
Lira sterlină GPB 5,8527
Gramul de aur XAU 464,9675
Dolarul australian AUD 2,8102
Dolarul canadian CAD 3,1340
Coroana cehă CZK 0,2067
Coroana daneză DKK 0,6775
Lira egipteană EGP 0,0894
100 Forinți maghiari HUF 1,2847
100 Yeni japonezi JPY 2,9313
Leul moldovenesc MDL 0,2597
Coroana norvegiană NOK 0,4250
Zlotul polonez PLN 1,1920
Coroana suedeză SEK 0,4544
Lira turcească TRY 0,1060
Rubla rusească RUB 0,0537
Leva bulgărească BGN 2,5858
Randalul sud-african ZAR 0,2458
Realul brazilian BRL 0,7966
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6032
Rupia indiană INR 0,0498
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3116
Peso-ul mexican MXN 0,2305
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5651
Dinarul sârbesc RSD 0,0432
Hryvna ucraineană UAH 0,1047
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1792
Bahtul thailandez THB 0,1332
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5552
100 Rupii indoneziene IDR 0,0267
Shekelul israelian ILS 1,2815
100 Coroane islandeze ISK 3,5267
Ringgitul malaysian MIR 1,0255
Peso-ul filipinez PHP 0,0758
Dolarul singaporez SGD 3,3754
DST XDR 5,9250

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.