Curs valutar, 19 august. Euro și aurul continuă să fie mai ieftine

Moneda europeană a continuat să scadă, fiind cotată de BNR la 5,0573 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3312 lei, respectiv 5,8527 lei, iar francul elvețian a urcat la 5,3735 lei.

Gramul de aur a pierdut peste 1,50 leu, fiind evaluat la 464,9675 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut până la 5,9250 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0573 Dolarul SUA USD 4,3312 Francul elvețian CHF 5,3735 Lira sterlină GPB 5,8527 Gramul de aur XAU 464,9675 Dolarul australian AUD 2,8102 Dolarul canadian CAD 3,1340 Coroana cehă CZK 0,2067 Coroana daneză DKK 0,6775 Lira egipteană EGP 0,0894 100 Forinți maghiari HUF 1,2847 100 Yeni japonezi JPY 2,9313 Leul moldovenesc MDL 0,2597 Coroana norvegiană NOK 0,4250 Zlotul polonez PLN 1,1920 Coroana suedeză SEK 0,4544 Lira turcească TRY 0,1060 Rubla rusească RUB 0,0537 Leva bulgărească BGN 2,5858 Randalul sud-african ZAR 0,2458 Realul brazilian BRL 0,7966 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6032 Rupia indiană INR 0,0498 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3116 Peso-ul mexican MXN 0,2305 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5651 Dinarul sârbesc RSD 0,0432 Hryvna ucraineană UAH 0,1047 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1792 Bahtul thailandez THB 0,1332 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5552 100 Rupii indoneziene IDR 0,0267 Shekelul israelian ILS 1,2815 100 Coroane islandeze ISK 3,5267 Ringgitul malaysian MIR 1,0255 Peso-ul filipinez PHP 0,0758 Dolarul singaporez SGD 3,3754 DST XDR 5,9250

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.