Un ucrainean a fost arestat în Italia pentru distrugerea Nord Stream. Moscova acuzase SUA, iar Ucraina negase implicarea

Italia a arestat un cetățean ucrainean bănuit că ar fi coordonat atacurile asupra conductelor de gaz Nord Stream, produse în septembrie 2022, au anunțat joi procurorii federali germani, citați de Reuters.

Bărbatul, identificat doar ca Serhii K. conform regulilor germane privind protecția datelor, a fost reținut în noaptea de miercuri spre joi de către carabinieri, în localitatea Misano Adriatico, lângă Rimini, în baza unui mandat european de arestare emis luni.

Distrugerea conductelor submarine trebuie elucidată, spun procurorii

Anchetatorii spun că suspectul a fost parte a unui grup care a plasat explozibili pe conductele Nord Stream și că ar fi fost printre coordonatorii operațiunii. El este acuzat de provocare de explozii, sabotaj anticonstituțional și distrugerea infrastructurii energetice.

„Este un succes impresionant al investigației. Exploziile trebuie elucidate, iar acesta este un pas important înainte”, a declarat ministrul german al Justiției, Stefanie Hubig.

Procurorii germani au dezvăluit că ucraineanul și complicii săi au folosit un iaht cu care au plecat din portul Rostock, închiriat cu documente false și prin intermediari. În urmă cu doi ani, anchetatorii anunțaseră deja că au descoperit urme de explozibili marini pe ambarcațiunea percheziționată.

Acuzații între marile puteri

Explozia din 26 septembrie 2022 a distrus conductele Nord Stream 1, principala rută de gaz rusesc către Germania până la întreruperea livrărilor de către Moscova, și a avariat și Nord Stream 2, care nu fusese încă pusă în funcțiune.

Responsabilitatea pentru atac nu a fost revendicată. Rusia a acuzat Statele Unite de implicare, acuzație respinsă de Washington. Presa germană a relatat, în 2023, că un grup pro-ucrainean ar fi fost implicat, însă Kievul a negat categoric.

Germania a continuat singură investigația

Suedia și Danemarca și-au închis anchetele în februarie 2024, lăsând Germania să continue singură investigațiile. Procurorii germani nu au precizat încă data la care suspectul va fi transferat și audiat în fața unei instanțe din Germania.