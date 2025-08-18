Curs valutar, 18 august. Euro și aurul au fost mai ieftine

Moneda europeană a continuat să scadă, fiind cotată de BNR la 5,0588 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3326 lei, respectiv 5,3652 lei și 5,8677 lei.

Gramul de aur a pierdut puțin mai mult de un leu, fiind evaluat la 466,4968 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut până la 5,9291 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0588 Dolarul SUA USD 4,3326 Francul elvețian CHF 5,3652 Lira sterlină GPB 5,8677 Gramul de aur XAU 466,4968 Dolarul australian AUD 2,8217 Dolarul canadian CAD 3,1403 Coroana cehă CZK 0,2067 Coroana daneză DKK 0,6778 Lira egipteană EGP 0,0896 100 Forinți maghiari HUF 1,2786 100 Yeni japonezi JPY 2,9385 Leul moldovenesc MDL 0,2597 Coroana norvegiană NOK 0,4246 Zlotul polonez PLN 1,1891 Coroana suedeză SEK 0,4526 Lira turcească TRY 0,1059 Rubla rusească RUB 0,0538 Leva bulgărească BGN 2,5866 Randalul sud-african ZAR 0,2462 Realul brazilian BRL 0,8022 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6036 Rupia indiană INR 0,0496 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3126 Peso-ul mexican MXN 0,2304 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5721 Dinarul sârbesc RSD 0,0432 Hryvna ucraineană UAH 0,1050 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1796 Bahtul thailandez THB 0,1335 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5539 100 Rupii indoneziene IDR 0,0269 Shekelul israelian ILS 1,2783 100 Coroane islandeze ISK 3,5327 Ringgitul malaysian MIR 1,0260 Peso-ul filipinez PHP 0,0760 Dolarul singaporez SGD 3,3779 DST XDR 5,9291

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.