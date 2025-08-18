Curs valutar, 18 august. Euro și aurul au fost mai ieftine

Moneda europeană a continuat să scadă, fiind cotată de BNR la 5,0588 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3326 lei, respectiv 5,3652 lei și 5,8677 lei.
Gramul de aur a pierdut puțin mai mult de un leu, fiind evaluat la 466,4968 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut până la 5,9291 lei.
|Moneda
|Simbol
|RON
|Euro
|EUR
|5,0588
|Dolarul SUA
|USD
|4,3326
|Francul elvețian
|CHF
|5,3652
|Lira sterlină
|GPB
|5,8677
|Gramul de aur
|XAU
|466,4968
|Dolarul australian
|AUD
|2,8217
|Dolarul canadian
|CAD
|3,1403
|Coroana cehă
|CZK
|0,2067
|Coroana daneză
|DKK
|0,6778
|Lira egipteană
|EGP
|0,0896
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,2786
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,9385
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2597
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4246
|Zlotul polonez
|PLN
|1,1891
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4526
|Lira turcească
|TRY
|0,1059
|Rubla rusească
|RUB
|0,0538
|Leva bulgărească
|BGN
|2,5866
|Randalul sud-african
|ZAR
|0,2462
|Realul brazilian
|BRL
|0,8022
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6036
|Rupia indiană
|INR
|0,0496
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3126
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2304
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,5721
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0432
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1050
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,1796
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1335
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5539
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0269
|Shekelul israelian
|ILS
|1,2783
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,5327
|Ringgitul malaysian
|MIR
|1,0260
|Peso-ul filipinez
|PHP
|0,0760
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,3779
|DST
|XDR
|5,9291
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.