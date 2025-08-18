Prima pagină » Economic » Curs valutar, 18 august. Euro și aurul au fost mai ieftine

Curs valutar, 18 august. Euro și aurul au fost mai ieftine

Banca Naţională a României a anunțat cursul valutar de referință pentru luni, 18 august 2025. Leul românesc s-a apreciat în fața monedei europene. Aurul, dolarul, francul elvețian și lira sterlină au fost, de asemenea, cotate în scădere.    
Susă foto: Pexels
Maria Miron
18 aug. 2025, 13:22, Economic

Moneda europeană a continuat să scadă, fiind cotată de BNR la 5,0588 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 4,3326 lei, respectiv 5,3652 lei și 5,8677 lei.

Gramul de aur a pierdut puțin mai mult de un leu, fiind evaluat la 466,4968 lei, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut până la 5,9291 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0588
Dolarul SUA USD 4,3326
Francul elvețian CHF 5,3652
Lira sterlină GPB 5,8677
Gramul de aur XAU 466,4968
Dolarul australian AUD 2,8217
Dolarul canadian CAD 3,1403
Coroana cehă CZK 0,2067
Coroana daneză DKK 0,6778
Lira egipteană EGP 0,0896
100 Forinți maghiari HUF 1,2786
100 Yeni japonezi JPY 2,9385
Leul moldovenesc MDL 0,2597
Coroana norvegiană NOK 0,4246
Zlotul polonez PLN 1,1891
Coroana suedeză SEK 0,4526
Lira turcească TRY 0,1059
Rubla rusească RUB 0,0538
Leva bulgărească BGN 2,5866
Randalul sud-african ZAR 0,2462
Realul brazilian BRL 0,8022
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6036
Rupia indiană INR 0,0496
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3126
Peso-ul mexican MXN 0,2304
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5721
Dinarul sârbesc RSD 0,0432
Hryvna ucraineană UAH 0,1050
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1796
Bahtul thailandez THB 0,1335
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5539
100 Rupii indoneziene IDR 0,0269
Shekelul israelian ILS 1,2783
100 Coroane islandeze ISK 3,5327
Ringgitul malaysian MIR 1,0260
Peso-ul filipinez PHP 0,0760
Dolarul singaporez SGD 3,3779
DST XDR 5,9291

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.