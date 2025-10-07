Atenție dacă ai această monedă de 2 euro în buzunar: poate valora până la 26.000 de euro

Se pare că numerarul nu mai este o prioritate, deoarece lumea plăților „contactless” a schimbat modul în care oamenii cumpără. Totuși, este foarte important să deținem bani fizici — de fapt, aceasta este una dintre ultimele avertizări ale Băncii Centrale Europene (BCE). A avea numerar la îndemână te poate ajuta în caz de criză sau urgență și, uneori, îți poate aduce o surpriză plăcută dacă unul dintre acei bani atrage interesul colecționarilor. De aceea, merită întotdeauna să fii atent la ceea ce păstrezi în portofel, scrie La Informacion.

În prezent, toată lumea vorbește despre o monedă cipriotă de 2 euro care face furori pe platformele de cumpărări și vânzări. Unele anunțuri au ajuns până la 26.000 de euro pentru un exemplar din 2012, în timp ce alte monede din diferiți ani se vând cu peste 1.400 de euro.

Cum arată moneda de 2 euro căutată de colecționari

Toate monedele de doi euro sunt bimetalice, cu un nucleu de nichel acoperit cu nichel-laton și un inel din cupronichel. Au o grosime de 2,2 mm, un diametru de 25,75 mm și o greutate de 8,5 grame. Pe fața națională a monedei este reprezentată silueta Ciprului și clădirea Comisiei Europene din Bruxelles. De asemenea, apare și un glob pământesc, simbolizând rolul fundamental al Ciprului în procesul de creare, dezvoltare și promovare a păcii în cadrul Uniunii Europene.

Pe aceeași parte a monedei apare inscripția în limba greacă „20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ” („20 de ani de la aderarea Ciprului la Uniunea Europeană”), precum și anii 2004–2024. Această ediție a fost concepută în format proof (de colecție), fiind puțin probabil să fie găsită în circulație, însă merită oricum să îți verifici buzunarele.

O simplă privire pe platforme precum eBay arată cât de căutate sunt aceste monede. Multe dintre ele depășesc 1.000 de euro, iar prețul depinde în special de ediție, de starea de conservare și de prezentare. Importanța lor crește și mai mult având în vedere că au fost distribuite doar 7.000 de exemplare, iar prețul lor inițial a fost de 20 de euro.